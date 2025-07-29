Menu
VENDA ILEGAL

Farmácias são interditadas e quase 50 mil remédios apreendidos na Bahia

Durante a operação, dois proprietários foram conduzidos à delegacia

Por Redação

29/07/2025 - 21:14 h
Os locais estavam sob a gestão de dois núcleos familiares, com atuação concentrada nos municípios de Maragogipe e Muritiba
-

Quatro farmácias foram interditadas no município de Maragogipe, incluindo o distrito de São Roque do Paraguaçu, nesta terça-feira, 29, durante a Operação Pharmaco, deflagrada pela Polícia Civil,

Na ação, foram apreendidas 48.960 unidades de medicamentos sujeitos a controle especial, comercializados de forma ilegal.

Durante a operação, dois proprietários foram conduzidos à Delegacia Territorial de Maragogipe, onde foram ouvidos para prestar esclarecimentos.

A operação

A operação foi coordenada e conduzida pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), a partir de denúncia formalizada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia (CRF/BA), que identificou irregularidades com:

  • ausência de responsável técnico;
  • funcionamento com documentos vencidos
  • comércio ilegal de medicamentos, incluindo anabolizantes e substâncias de venda controlada, em estabelecimentos sem alvará e sem farmacêuticos habilitados.

Ao todo, seis farmácias foram fiscalizadas, e quatro foram interditadas. Os medicamentos apreendidos estavam armazenados sem controle e à margem da regulamentação sanitária.

A investigação apontou ainda, que as farmácias envolvidas operavam sob múltiplos CNPJs e mantinham vínculos logísticos e jurídicos entre si, com indícios de reincidência em infrações sanitárias e criminais. Os locais estavam sob a gestão de dois núcleos familiares, com atuação concentrada nos municípios de Maragogipe e Muritiba.

Além das infrações administrativas, as condutas observadas podem configurar violações à Portaria nº 457/2024, que regula a comercialização de produtos químicos sujeitos à fiscalização da Polícia Civil.

Integrantes da operação

A Operação Pharmaco contou com o apoio dos Departamentos Especializados de Investigações Criminais (Deic) por meio da Delegacia de defesa do Consumidor (Decon), de Polícia do Interior (Depin), Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), e com a atuação integrada do CRF/BA, da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa), do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

