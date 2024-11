Fecomércio-BA quer dobrar arrecadação de alimentos no 11ª Natal Solidário

Fecomércio realizou pela primeira vez o Leilão Solidário - Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

Pela 11ª vez, a Fecomércio- BA promove a campanha Natal Solidário - projeto que tem o objetivo desenvolver uma rede de doações em prol de entidades sociais em Salvador. Lançada em 2014, a edição deste ano tem o objetivo de dobrar o número de alimentos arrecadados em 30 toneladas de alimentos.

Em 2023, a Fecomércio-BA, através da campanha, promoveu a arrecadação em torno de 17 toneladas. Todo o material é distribuído para entidades e instituições de caridade presentes em mais de 30 municípios participantes onde estão os sindicatos do sistema.

“É um momento que a gente tem pra gente devolver um pouquinho daquilo que nos é proporcionado durante todo o ano. A gente tem trabalho, tem uma casa boa pra dormir e várias alimentações durante o dia. Então é uma forma de minimizar os problemas, a fome, a falta até agasalhos. Então a gente teve a ideia, junto com Juranildes, que é nossa terceira diretora vice-presidente, de lançar essa campanha Natal Solidário. Estamos ampliando os postos de coleta e agora vamos ter esse leilão, que é uma coisa nova”, disse o presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes.

Presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes | Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

Na edição deste ano, o sistema realizou o primeiro Leilão Solidário para levantar valores através da aquisição de peças artesanais, criadas pelos artesãos do CFA – Centro de Formação Artesanal do Sesc. A renda adquirida será revertida para a campanha que beneficia entidades assistenciais de Salvador e interior, credenciadas ao Sesc Mesa Brasil.

"Já fizemos um evento mês passado, já temos donativos, quase 400 quilos, estamos estocando e a gente precisa que isso seja ampliado e que as pessoas tenham o olhar de que a gente precisa ajudar. A gente não pode pensar só na gente, mas sim, no outro. Vamos dividir o pouquinho que ganhamos durante o ano", disse Juranildes Araújo, presidente e criadora da Campanha Natal Solidário.

Presidente e criadora da Campanha Natal Solidário, Juranildes Araújo | Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

Este ano, inspirado no educador Paulo Freire e com tema do Natal Solidário é “É tempo de Esperançar!”, a campanha conta mais uma vez com apoio do Sesc Mesa Brasil, programa que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos, além do Instituto Liga do Bem, que é representado por Loyola Neto.

“O presidente Kelsor nos chamou para fazer esse coquetel de abertura três anos atrás e a Liga do Bem, desde então, está como parceira do Natal Solidário, então toda essa parte de Pix, para destinação correta dos valores arrecadados", disse.

Segundo Loyola, a Liga é uma instituição que já tem 10 anos e mantém outras. "É como se fosse uma mantenedora de instituições aqui em Salvador, e fora esse trabalho dessas instituições dentro de Salvador, a gente tem as nossas caravanas do sertão, levando profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, além de alimentos”, disse o co-fundador do instituto e atual diretor da Fecomércio-BA.

Na edição deste ano, estiveram presentes colaboradores da Fecomércio-BA, representantes do comércio, parceiros e toda a sociedade. Em 2014, a campanha começou com apenas 17 instituições beneficiadas, posteriormente atingindo mais 300 instituições de caridade.