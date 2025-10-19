OPORTUNIDADE
Feirão de empregos oferece mais de 800 vagas em Salvador e RMS
Evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas de diversos segmentos
Por Leilane Teixeira
Para quem está procurando emprego, estágio ou oportunidade de jovem aprendiz, esta semana traz uma chance imperdível. Nos dias 20, 22 e 24 de outubro, o Grau Técnico realiza a Feira de Empregabilidade, disponibilizando mais de 800 vagas nas cidades de Salvador e Camaçari.
O evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas de diversos segmentos, incluindo SineBahia, CIEE, IEL, SESC, Brilux e Votorantim Cimentos. Para participar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e levar o currículo impresso.
A programação em Salvador contempla dois bairros:
- Segunda-feira (20): Cajazeiras, das 8h às 15h, na sede do Grau Técnico, localizada na Estrada da Paciência, ao lado da emergência de Cajazeiras 8;
- Quarta-feira (22): São Cristóvão, na Avenida São Cristóvão, próximo à sede da 49ª CIPM.
- Na sexta-feira (24), o evento será realizado em Camaçari, na sede do Grau Técnico, próximo ao Centro Administrativo.
Serviços gratuitos
Além das oportunidades profissionais, a feira oferece serviços gratuitos à comunidade, como:
- atendimentos de saúde;
- corte de cabelo;
- massagem relaxante;
- orientações de cidadania.
A edição anterior, realizada em abril, encaminhou mais de 1.200 pessoas para o mercado de trabalho. A expectativa da organização é atingir resultados semelhantes — ou até melhores — nesta nova edição.
