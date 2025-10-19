Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Feirão de empregos oferece mais de 800 vagas em Salvador e RMS

Evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas de diversos segmentos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/10/2025 - 13:34 h
O evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas
O evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas -

Para quem está procurando emprego, estágio ou oportunidade de jovem aprendiz, esta semana traz uma chance imperdível. Nos dias 20, 22 e 24 de outubro, o Grau Técnico realiza a Feira de Empregabilidade, disponibilizando mais de 800 vagas nas cidades de Salvador e Camaçari.

O evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas de diversos segmentos, incluindo SineBahia, CIEE, IEL, SESC, Brilux e Votorantim Cimentos. Para participar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e levar o currículo impresso.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A programação em Salvador contempla dois bairros:

  • Segunda-feira (20): Cajazeiras, das 8h às 15h, na sede do Grau Técnico, localizada na Estrada da Paciência, ao lado da emergência de Cajazeiras 8;
  • Quarta-feira (22): São Cristóvão, na Avenida São Cristóvão, próximo à sede da 49ª CIPM.
  • Na sexta-feira (24), o evento será realizado em Camaçari, na sede do Grau Técnico, próximo ao Centro Administrativo.

Leia Também:

Tempo mudou: Inmet emite alerta na Bahia; veja previsão
Em Areias, a poluição da Tronox mata, destrói famílias e causa câncer
Justiça Federal inaugura nova sede em Paulo Afonso e debate setor energético

Serviços gratuitos

Além das oportunidades profissionais, a feira oferece serviços gratuitos à comunidade, como:

  • atendimentos de saúde;
  • corte de cabelo;
  • massagem relaxante;
  • orientações de cidadania.

A edição anterior, realizada em abril, encaminhou mais de 1.200 pessoas para o mercado de trabalho. A expectativa da organização é atingir resultados semelhantes — ou até melhores — nesta nova edição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

camaçari estágio feira de empregos Grau Técnico jovem aprendiz Mercado de Trabalho oportunidades de trabalho Salvador Vagas abertas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas
Play

Bahia lança campanha “Do lado da gente” e valoriza avanços sociais

O evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

O evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

O evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

x