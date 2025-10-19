Feirão de empregos oferece mais de 800 vagas em Salvador e RMS

O evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas - Foto: Divulgação | SEI

Para quem está procurando emprego, estágio ou oportunidade de jovem aprendiz, esta semana traz uma chance imperdível. Nos dias 20, 22 e 24 de outubro, o Grau Técnico realiza a Feira de Empregabilidade, disponibilizando mais de 800 vagas nas cidades de Salvador e Camaçari.

O evento é promovido em parceria com mais de 40 empresas de diversos segmentos, incluindo SineBahia, CIEE, IEL, SESC, Brilux e Votorantim Cimentos. Para participar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e levar o currículo impresso.

A programação em Salvador contempla dois bairros:

Segunda-feira (20): Cajazeiras, das 8h às 15h, na sede do Grau Técnico, localizada na Estrada da Paciência, ao lado da emergência de Cajazeiras 8;

Quarta-feira (22): São Cristóvão, na Avenida São Cristóvão, próximo à sede da 49ª CIPM.

Na sexta-feira (24), o evento será realizado em Camaçari, na sede do Grau Técnico, próximo ao Centro Administrativo.

Serviços gratuitos

Além das oportunidades profissionais, a feira oferece serviços gratuitos à comunidade, como:

atendimentos de saúde;

corte de cabelo;

massagem relaxante;

orientações de cidadania.

A edição anterior, realizada em abril, encaminhou mais de 1.200 pessoas para o mercado de trabalho. A expectativa da organização é atingir resultados semelhantes — ou até melhores — nesta nova edição.