Feirão vai ofertar carros seminovos com valores a partir de R$ 27 mil

- Foto: Divulgação

Entre os dias 4 e 6 de abril, Salvador será palco da 25ª edição do feirão automotivo Duelo de Seminovos, que promete reunir uma ampla variedade de veículos com preços entre R$ 27,9 mil e R$ 300 mil, além de facilidades exclusivas para quem deseja adquirir um carro ou moto.

O evento, promovido pela Associação dos Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), acontecerá no estacionamento do Assaí Atacadista, localizado na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), e contará com a participação de 32 lojas especializadas.

A grande novidade desta edição é a presença da Ares Motos, que estreia no feirão oferecendo motocicletas 0 km e seminovas.

Os visitantes poderão aproveitar condições de financiamento bastante atrativas, como entrada zero, parcelamento em até 60 vezes e taxas a partir de 1,19% ao mês. Também será possível começar a pagar somente em julho, após o São João.

Além do financiamento convencional, os compradores terão acesso a outras formas de pagamento, como consórcios já contemplados, parcelamento da entrada ou valor total no cartão de crédito, negociações com trocas e pagamentos à vista.

Lojas participantes:

ABC Veículos

Ares Motos (Motos 0km e seminovos)

Auto Fácil Veículos

Auto Sena

B3m Automóveis

Car Store

Castro Veículos

Estrela Motors

F2 Car Premium

Fernandes Veículos

Flex Veículo

Gemeos Car

Granvia

Gs Autos

Hc Veículos

Inova

Investcar Multimarcas

Like Automóveis

Litoral Veículos

Lkm Seminovos

Marivar Car

Nobre Veículos

Nunes Automóveis

Pinheiro Veículo

Ponto Veículos

Primeira Classe

Ressalt Car

Ruyter

Samcar

Seminovos Express

Take Car

Upgrade Autos

Yagi Prime