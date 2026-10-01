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CIRCUITO DE FEIRAS CRIATIVAS

Feiras criativas movimentam Arembepe, Itacimirim e Guarajuba; veja como participar

Projeto promove qualificação gratuita para empreendedores

Victoria Isabel
Por
Circuito de Feiras Criativas
Circuito de Feiras Criativas - Foto: Foto Victor Fernandez

Empreendedores de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, que atuam com artesanato, moda, design, gastronomia e outros segmentos da economia criativa já podem se inscrever para participar do Circuito de Feiras Criativas. As inscrições estão abertas até 13 de outubro de 2026.

O projeto terá três edições itinerantes, realizadas entre novembro e dezembro, em Arembepe, Itacimirim e Guarajuba. A proposta é aproximar empreendedores locais dos consumidores, criando espaços para comercialização, formação e divulgação de produtos e serviços.

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Além da oportunidade de expor e vender diretamente ao público, os empreendedores selecionados terão acesso a 32 horas de qualificação gratuita. A formação abordará temas como gestão, vendas, precificação, marketing digital, inteligência artificial e desenvolvimento de produtos.

A seleção será feita por meio de curadoria, e os empreendimentos escolhidos serão divulgados em 15 de outubro.

Feiras itinerantes

A primeira edição do circuito será realizada em Arembepe, nos dias 14 e 15 de novembro. Depois, a programação segue para Itacimirim, em 28 e 29 de novembro, e termina em Guarajuba, nos dias 12 e 13 de dezembro.

Cada feira terá dois dias de atividades, com estandes, praça de alimentação, espaço de negócios e programação cultural com artistas locais.

Qualificação gratuita

A formação começa em 20 de outubro e segue até 10 de novembro, em formato híbrido. Serão 24 horas de atividades on-line e oito horas presenciais.

A programação será dividida em quatro módulos:

  • Produto Criativo, Identidade Territorial e Precificação;
  • Empreendedorismo, Vendas e Experiência do Cliente-Visitante;
  • Gestão Financeira, Formalização e Sustentabilidade do Negócio;
  • Marketing Digital, Inteligência Artificial e Inserção no Mercado.

Entre os conteúdos previstos estão formação de preços, design e curadoria de produtos, técnicas de vendas e negociação, gestão financeira, formalização, crédito e fomento, propriedade intelectual, construção de marca, storytelling territorial, produção de fotos e vídeos, inteligência artificial generativa, redes sociais, portfólio e pitch comercial.

Os encontros presenciais serão realizados nos dias 24 de outubro e 7 de novembro. A certificação dos participantes está prevista para 14 de novembro.

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Serviço

  • Circuito de Feiras Criativas
  • Inscrições: até 13 de outubro
  • Divulgação dos selecionados: 15 de outubro
  • Qualificação: 20 de outubro a 10 de novembro

Feiras:

  • Arembepe: 14 e 15 de novembro
  • Itacimirim: 28 e 29 de novembro
  • Guarajuba: 12 e 13 de dezembro
  • Inscrições: formulário on-line disponível no regulamento do projeto.
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Tags

artesanato gastronomia Moda

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