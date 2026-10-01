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MOBILIDADE URBANA

Frota de Salvador ganha 30 ônibus com ar-condicionado por R$ 22,7 milhões

Veja linhas e regiões que podem sofrer mudanças

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Salvador compra 30 ônibus com ar-condicionado
Salvador compra 30 ônibus com ar-condicionado - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A Prefeitura de Salvador formalizou a compra de 30 novos ônibus com ar-condicionado para renovar a frota do transporte coletivo da capital.

A compra será feita pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) junto à empresa Volare Veículos Ltda. pelo valor total de R$ 22,7 milhões, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM).

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Cada ônibus custará R$ 757,9 mil e terá motorização padrão Euro VI, tecnologia que reduz a emissão de poluentes e aumenta a eficiência energética.

Como a compra será feita?

A Prefeitura de Salvador usará uma ata de preços já existente para adquirir os 30 novos ônibus. O documento foi criado a partir do Pregão Eletrônico nº 01/2026 e reúne as condições e os preços definidos na licitação.

Os recursos para a compra vêm de operações de crédito internas ligadas ao Tesouro municipal.

O investimento faz parte do projeto “Circula Salvador - Melhoria do Sistema dos Transportes Públicos Coletivos de Salvador”.

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Compra faz parte de acordo para ampliar ônibus com ar-condicionado

A compra dos 30 ônibus faz parte de um acordo firmado em setembro entre a Prefeitura de Salvador e o Ministério Público da Bahia (MP-BA) para aumentar a quantidade de veículos com ar-condicionado no transporte coletivo da capital.

O acordo prevê a inclusão de 330 novos ônibus climatizados na frota.

A medida faz parte do cronograma oficial para a chegada de 700 novos ônibus ao sistema de transporte coletivo de Salvador. Desses, 326 já foram entregues.

A meta é que, até o primeiro semestre de 2027, 80% da frota que circula na cidade tenha ar-condicionado.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil)
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Os veículos serão comprados pela Prefeitura e depois cedidos, por meio de arrendamento, às empresas que operam o transporte coletivo, como Plataforma e Ottrans.

A expectativa é que os novos ônibus sejam distribuídos entre diferentes regiões da cidade, incluindo linhas que atendem estações de transbordo como Lapa, Mussurunga, Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras.

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ônibus Salvador transporte público

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