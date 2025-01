Ferry-Boat registra aumento de passageiros e veículos no fim de ano

No total, foram realizadas cerca de 1.025 viagens, sendo 750 horários regulares e 275 extras - Foto: Tiago Caldas | AG. A TARDE

O Sistema Ferry-Boat, durante o período de operação especial entre os dias 19 de dezembro e 7 de janeiro, transportou 461.721 passageiros e 77.639 veículos entre Salvador e Itaparica, registrando um aumento de 8% no número de pedestres e 19% no volume de veículos em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Durante os 20 dias de operação, foram disponibilizadas sete embarcações, com operação em regime de 24 horas nos dias de maior fluxo. No total, foram realizadas cerca de 1.025 viagens, sendo 750 horários regulares e 275 extras.

Leia também:

>> Professora de natação morre afogada em praia de SP

>> Bahia terá final de semana com chuva; veja previsão das cidades

>> Tribunal do crime: entenda por que facções raspam cabelos de mulheres

Para garantir uma experiência mais eficiente e confortável para os usuários, diversas medidas foram adotadas, como o reforço na equipe de atendimento, a ampliação do sistema de bilhetagem digital, limpeza a bordo, manutenção contínua e a criação de 720 vagas extras de Hora Marcada.

A administração do Sistema Ferry-Boat destacou que o planejamento antecipado e os investimentos em infraestrutura e atendimento foram fundamentais para o sucesso da operação, proporcionando maior fluidez e comodidade para os passageiros.