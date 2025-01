Festa do Bonfim faz movimento na travessia Salvador-Mar Grande crescer

Em Salvador, o fluxo de passageiros é menor, com saídas fixas a cada 30 minutos. - Foto: Uendel Galter

O movimento de embarque é intenso na travessia Salvador-Mar Grande, na manhã desta quinta-feira, 16, sentido capital baiana. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o movimento ocorre por causa da Lavagem do Bonfim, festa popular que ocorre nesta quinta, em Salvador.

A Astramab destacou que o sistema está com oito embarcações em tráfego e disponibiliza horários de saída do Terminal de Vera Cruz, na Ilha, de 15 minutos em 15 minutos. Em Salvador, o fluxo de passageiros é menor, com saídas fixas a cada 30 minutos.

Os usuários que utilizam o sistema e que desembarcam no Terminal Náutico da Bahia já saem na região do cortejo, nas imediações do Mercado Modelo. Para aqueles que estão chegando da Ilha para os festejos do Bonfim, a Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia) lembra que a última saída de Salvador será às 19h30. Já de Mar Grande para a capital, os usuários são atendidos até as 18h.

Tarifas– Os valores das passagens para a travessia Salvador-Mar Grande são os seguintes: de segunda a sábado, a tarifa de Salvador para Mar Grande custa R$ 10,50; aos domingos e feriados, o valor é de R$ 13,50. Já de Mar Grande para Salvador, a passagem custa R$ 8,60 de segunda a sábado e R$ 11,60 aos domingos e feriados.

Morro de São Paulo

A Travessia Salvador - Morro de São Paulo registra movimento moderado de embarque e de procura de passagens no Terminal Náutico nesta manhã. Os catamarãs operam nesta quinta-feira com três horários em cada terminal. O primeiro catamarã sai às 9h, o segundo às 10h30 e o último às 14h30. Já as saídas do Terminal de Morro de São Paulo acontecem às 11h30, 14h e 15h.

A viagem para o Morro dura em média 2h20 e o preço da passagem de Salvador para Morro é de R$ 151,81, enquanto no sentido contrário, de Morro de São Paulo para a capital, custa R$ 138,71.