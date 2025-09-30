Menu
BAHIA
VITÓRIA DA CONQUISTA

Fezes de ratos são encontradas em fábricas de temperos na Bahia

Locais foram interditados pela vigilância sanitária

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

30/09/2025 - 9:52 h
Estabelecimentos apresentaram condições precárias e insalubres
Estabelecimentos apresentaram condições precárias e insalubres

Fábricas clandestinas foram fechadas em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após fiscais da Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) encontrarem fezes de ratos nos estabelecimentos. De acordo com o órgão, as fiscalizações foram feitas na sexta-feira, 26, após denúncias.

Durante a ação, duas equipes da Vigilância constataram condições precárias e insalubres nos estabelecimentos, com estruturas totalmente fora da legislação vigente e inúmeras infrações sanitárias.

Segundo a Vigilância Sanitária, nos locais, os fiscais encontraram alimentos produzidos em condições inadequadas para consumo, como:

  • acúmulo de lixo
  • fezes de roedores
  • ausência total de higiene

As fábricas permanecerão fechadas até que realizem as adequações necessárias e obtenham a regularização junto à Vigilância Sanitária e demais órgãos responsáveis.

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares, os consumidores devem ter atenção ao adquirir produtos: “É fundamental conferir se os fornecedores possuem Nota Fiscal e Alvará Sanitário válido, seja do município ou do estado. Dessa forma, é possível evitar problemas de saúde e proteger a população”.

x