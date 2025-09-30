VITÓRIA DA CONQUISTA
Fezes de ratos são encontradas em fábricas de temperos na Bahia
Locais foram interditados pela vigilância sanitária
Por Victoria Isabel
Fábricas clandestinas foram fechadas em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após fiscais da Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) encontrarem fezes de ratos nos estabelecimentos. De acordo com o órgão, as fiscalizações foram feitas na sexta-feira, 26, após denúncias.
Durante a ação, duas equipes da Vigilância constataram condições precárias e insalubres nos estabelecimentos, com estruturas totalmente fora da legislação vigente e inúmeras infrações sanitárias.
Segundo a Vigilância Sanitária, nos locais, os fiscais encontraram alimentos produzidos em condições inadequadas para consumo, como:
- acúmulo de lixo
- fezes de roedores
- ausência total de higiene
As fábricas permanecerão fechadas até que realizem as adequações necessárias e obtenham a regularização junto à Vigilância Sanitária e demais órgãos responsáveis.
De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares, os consumidores devem ter atenção ao adquirir produtos: “É fundamental conferir se os fornecedores possuem Nota Fiscal e Alvará Sanitário válido, seja do município ou do estado. Dessa forma, é possível evitar problemas de saúde e proteger a população”.
