VALORES RECALCULADOS
Fim do congelamento: servidores estaduais terão aumento no salário
Benefício volta a ser incorporado no contracheque
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Servidores públicos estaduais terão aumento imediato na folha de fevereiro com a retomada da contagem do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Os valores atualizados serão pagos já nesta sexta-feira, 27, após a recomposição do período que ficou congelado durante a pandemia.
A contagem havia sido suspensa entre maio de 2020 e dezembro de 2021 por determinação da Lei Complementar nº 173, que impôs restrições fiscais a estados e municípios durante a crise sanitária da Covid-19. Agora, com a publicação da Lei Complementar nº 226, o tempo de um ano e sete meses volta a contar para benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio.
Entenda
Na prática, os percentuais referentes ao período congelado serão incorporados automaticamente ao salário dos servidores ativos neste mês. O governo, no entanto, informou que o pagamento retroativo ainda não será feito. A liberação desses valores depende de regulamentação por lei estadual, análise de impacto orçamentário e adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
No caso dos aposentados que têm direito ao ATS, será necessária a revisão dos benefícios. O processo está em estudo junto à Procuradoria Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado.
Leia Também:
Adicional por Tempo de Serviço
Na Bahia, o Adicional por Tempo de Serviço garante 5% de acréscimo sobre o vencimento básico após cinco anos de efetivo exercício. A partir do sexto ano, o percentual aumenta 1% a cada 12 meses trabalhados.
Embora a legislação federal autorize o pagamento retroativo, a norma estabelece que a quitação deve respeitar a disponibilidade financeira do Estado e não pode gerar encargos para a União.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes