FNEC: Governo da Bahia participa da abertura do evento em Recife

Governo da Bahia participa do 2º Fórum Nordeste de Economia Circular - Foto: Divulgação

O Governo da Bahia marcou presença no 2º Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC) em Recife, Pernambuco, nesta quarta-feira, 15. Vale ressaltar que a Bahia sediou a primeira edição do evento em 2023.

O FENEC, um evento que ocorre até a sexta-feira, 17, é uma iniciativa do Movimento Reinventando Futuros, que propõe repensar os modelos de produção, consumo e desenvolvimento no Nordeste.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Aconteceu na Bahia, e agora ocorre aqui em Pernambuco. Vocês abraçam a segunda edição do Fórum Nordeste de Economia Circular, então é sinal de que já deu certo. Estamos aqui para construir esse novo futuro, levando essa cultura da circularidade, para as pessoas pensarem nos outros, e nós nos importarmos com os outros, por isso, foi com muita alegria que cheguei aqui no Recife, e vi a cidade, literalmente, fervendo. A economia circulando faz a gente ter esperança que o país, sobretudo o Nordeste, tem se reinventando com as Energias Renováveis e temos o privilégio de dizer que nossa região lidera o processo a nível mundial. Chamamos a atenção do mundo devido à nossa irradiação solar e força dos ventos.”, afirma Angelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Movimento Reinventando Futuros

O Movimento Reinventando Futuros promove o desenvolvimento sustentável por meio da arte e da educação guiados pelos 4 Cs da educação:

Cidadã;

Circular;

Criativa;

Curativa.

Nos dois dias, o FNEC vai reunir empresas, governos, cooperativas, universidades, movimentos sociais, empreendedores e um espaço de diálogo e ação pela transição para uma economia circular, inclusiva e regenerativa.

“Estamos hoje abrindo os trabalhos aqui em Recife, Pernambuco, segundo estado a receber o fórum. Saímos da Bahia, de Salvador, e agora a gente está chegando aqui, ocupando esse espaço emblemático que é o Museu Paço do Frevo, na presença de lideranças da sociedade civil, da academia, do poder público, a exemplo do embaixador da economia circular do Nordeste, o secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Angelo Almeida. Um encontro como esse é necessário e a gente está muito feliz de poder fazer isso aqui em Recife, na presença de tantas pessoas, de tantos estados do Nordeste.”, diz Liu Bergman, criadora e realizadora do Fórum Nordeste de Economia Circular e diretora Geral do Instituto Reinventando o Futuro.

