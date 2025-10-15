Polícia deflagra operação contra facções criminosas no sul da Bahia

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia - Foto: Divulgação / SSP

Uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Ilhéus (FICCO/Ilhéus) e da Delegacia da Polícia Civil de Maraú resultou na manhã desta quarta-feira, 15, na deflagração da “Operação Península”, voltada ao combate de crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídios e organização criminosa.

Ao todo, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal de Itacaré/BA. As ações ocorrem nos municípios de Maraú, Camamu e Itacaré, no sul do estado. O objetivo principal é apreender drogas, armas e outros materiais ilícitos, além de reunir provas e identificar outros integrantes da facção investigada.

O material apreendido será analisado pela Delegacia de Maraú, onde as investigações tiveram início, e pela FICCO/Ilhéus, com o intuito de fortalecer as investigações em andamento. A operação conta com o apoio da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul e das 6ª e 7ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior da Bahia, além de unidades especializadas da Polícia Militar, como Rondesp Sul, Rondesp Recôncavo, CIPE Cacaueira, TOR, BOPE e batalhões locais de Itacaré e Valença.

A FICCO/Ilhéus reúne profissionais da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, trabalhando de forma integrada para enfrentar o crime organizado na região.