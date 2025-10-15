POLÍCIA
Polícia prende suspeitos de sequestro e roubo a subtenente em Lauro de Freitas
Crime ocorreu no início da tarde, perto do Hospital Menandro de Faria
Por Luan Julião
Uma subtenente do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia passou por momentos de terror na tarde desta quarta-feira, 15, quando foi vítima de um sequestro relâmpago próximo ao Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.
De acordo com informações preliminares, a vítima foi abordada por dois criminosos, que a fizeram refém, assumindo a direção do veículo e levando seus pertences, incluindo celular. A subtenente foi posteriormente liberada no bairro Capelão, também em Lauro de Freitas, sem sofrer ferimentos.
O Corpo de Bombeiros confirmou que a vítima foi prontamente resgatada e passa bem.
Durante diligências na cidade de Candeias, a Polícia Militar localizou dois suspeitos, um deles no Centro de Abastecimento da cidade, causando correria entre clientes e permissionários do mercado municipal. Os homens estavam em posse do carro utilizado no crime e de uma pistola.
Segundo nota da Polícia Civil, os suspeitos foram autuados em flagrante na Central de Flagrantes da Região Metropolitana (Cenflag/RMS) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação. Eles foram submetidos a exames de corpo de delito e permanecem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.
