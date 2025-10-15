Polícia prende suspeitos de sequestro e roubo a subtenente em Lauro de Freitas

Suspeitos permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Uma subtenente do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia passou por momentos de terror na tarde desta quarta-feira, 15, quando foi vítima de um sequestro relâmpago próximo ao Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi abordada por dois criminosos, que a fizeram refém, assumindo a direção do veículo e levando seus pertences, incluindo celular. A subtenente foi posteriormente liberada no bairro Capelão, também em Lauro de Freitas, sem sofrer ferimentos.

O Corpo de Bombeiros confirmou que a vítima foi prontamente resgatada e passa bem.

Durante diligências na cidade de Candeias, a Polícia Militar localizou dois suspeitos, um deles no Centro de Abastecimento da cidade, causando correria entre clientes e permissionários do mercado municipal. Os homens estavam em posse do carro utilizado no crime e de uma pistola.

Segundo nota da Polícia Civil, os suspeitos foram autuados em flagrante na Central de Flagrantes da Região Metropolitana (Cenflag/RMS) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação. Eles foram submetidos a exames de corpo de delito e permanecem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.