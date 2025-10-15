Mãe e padrasto confessam ter matado criança de cinco anos

Criança foi identificada como Maria Clara Aguirre Lisboa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança identificada como Maria Clara Aguirre Lisboa, de 5 anos, cujo corpo foi localizado na terça-feira, 14, no quintal da casa do seu padrasto na cidade de Itapetininga no interior de São Paulo.

Os principais suspeitos do crime Rodrigo Ribeiro Machado e Luiza Aguirre Barbosa da Silva confessaram o homicídio. O corpo da criança foi encontrado em estado avançado de decomposição e apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente. As informações são do G1.

De acordo com o Conselho Tutelar, foi registrado o desaparecimento da criança na delegacia em outubro. Segundo a Civil, os suspeitos serão denunciados por homicídio e ocultação de cadáver.

Local onde o corpo foi encontrado | Foto: Divulgação | Polícia Civil

O delegado responsável pelo caso, Franco Augusto, disse em entrevista ao G1, que o padrasto da criança já tinha passagens pela polícia e torturava psicologicamente a criança e a mãe dela.

Ainda segundo Augusto, o casal teria admitido que a criança "atrapalhava" a vida deles, por isso aconteciam as agressões. Uma rebitadeira foi apreendida com manchas de sangue.