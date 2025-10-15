Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mãe e padrasto confessam ter matado criança de cinco anos

Corpo foi encontrado em uma cova rasa no quintal de uma casa

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 9:46 h | Atualizada em 15/10/2025 - 10:08
Criança foi identificada como Maria Clara Aguirre Lisboa
Criança foi identificada como Maria Clara Aguirre Lisboa -

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança identificada como Maria Clara Aguirre Lisboa, de 5 anos, cujo corpo foi localizado na terça-feira, 14, no quintal da casa do seu padrasto na cidade de Itapetininga no interior de São Paulo.

Os principais suspeitos do crime Rodrigo Ribeiro Machado e Luiza Aguirre Barbosa da Silva confessaram o homicídio. O corpo da criança foi encontrado em estado avançado de decomposição e apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente. As informações são do G1.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o Conselho Tutelar, foi registrado o desaparecimento da criança na delegacia em outubro. Segundo a Civil, os suspeitos serão denunciados por homicídio e ocultação de cadáver.

Local onde o corpo foi encontrado
Local onde o corpo foi encontrado | Foto: Divulgação | Polícia Civil

O delegado responsável pelo caso, Franco Augusto, disse em entrevista ao G1, que o padrasto da criança já tinha passagens pela polícia e torturava psicologicamente a criança e a mãe dela.

Leia Também:

Jovem é morto a tiros dentro de loja em destino turístico da Bahia
Homem é morto a tiros próximo a motel em Salvador
Psicólogo é preso por abusar pacientes adolescentes

Ainda segundo Augusto, o casal teria admitido que a criança "atrapalhava" a vida deles, por isso aconteciam as agressões. Uma rebitadeira foi apreendida com manchas de sangue.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

criança mãe Morte padrasto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Criança foi identificada como Maria Clara Aguirre Lisboa
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Criança foi identificada como Maria Clara Aguirre Lisboa
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Criança foi identificada como Maria Clara Aguirre Lisboa
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Criança foi identificada como Maria Clara Aguirre Lisboa
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

x