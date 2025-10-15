POLÍCIA
Mãe e padrasto confessam ter matado criança de cinco anos
Corpo foi encontrado em uma cova rasa no quintal de uma casa
Por Redação
A Polícia Civil investiga a morte de uma criança identificada como Maria Clara Aguirre Lisboa, de 5 anos, cujo corpo foi localizado na terça-feira, 14, no quintal da casa do seu padrasto na cidade de Itapetininga no interior de São Paulo.
Os principais suspeitos do crime Rodrigo Ribeiro Machado e Luiza Aguirre Barbosa da Silva confessaram o homicídio. O corpo da criança foi encontrado em estado avançado de decomposição e apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente. As informações são do G1.
De acordo com o Conselho Tutelar, foi registrado o desaparecimento da criança na delegacia em outubro. Segundo a Civil, os suspeitos serão denunciados por homicídio e ocultação de cadáver.
O delegado responsável pelo caso, Franco Augusto, disse em entrevista ao G1, que o padrasto da criança já tinha passagens pela polícia e torturava psicologicamente a criança e a mãe dela.
Ainda segundo Augusto, o casal teria admitido que a criança "atrapalhava" a vida deles, por isso aconteciam as agressões. Uma rebitadeira foi apreendida com manchas de sangue.
