Forte chuva em Salvador faz voo internacional desviar rota

Pouso não programado foi feito em estado vizinho

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

21/10/2025 - 18:11 h
O voo tinha como destino a capital da Bahia, Salvador -

Um avião da companhia aérea TAP, que fazia um voo vindo de Lisboa com destino a Salvador precisou ter seu curso desviado para Recife por conta das fortes chuvas que acontecem em todo o estado da Bahia. O pouso não programado aconteceu na noite desta segunda-feira, 20.

Segundo a Aena, empresa responsável pela administração do Aeroporto de Recife, os passageiros não precisaram descer da aeronave, que foi reabastecida e decolou novamente rumando à Salvador à 0h14 desta terça-feira, 21.

A TAP informou que o motivo da aeronave não conseguir pousar no Aeroporto de Salvador por conta de condições meteorológicas, por isso aconteceu o desvio para o aeroporto de Recife.

Atirador do Exército de 19 anos é morto a tiros em assalto na Bahia
Bíblia pode ser incluída na grade curricular de escolas da Bahia
Com investimento milionário, Feira moderniza aeroporto e amplia pista
Metrô de Salvador ganha 40 novos vagões para acabar com lotação

Frente fria e chuvas

Entre esta segunda-feira, 20, e terça-feira, 21, uma frente fria provocou fortes chuvas em Salvador. De acordo com a CODESAL (Defesa Civil de Salvador), a capital baiana registrou, em 24 horas, um volume de chuvas esperado para todo o mês de outubro.

x