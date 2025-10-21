BAHIA
Forte chuva em Salvador faz voo internacional desviar rota
Pouso não programado foi feito em estado vizinho
Um avião da companhia aérea TAP, que fazia um voo vindo de Lisboa com destino a Salvador precisou ter seu curso desviado para Recife por conta das fortes chuvas que acontecem em todo o estado da Bahia. O pouso não programado aconteceu na noite desta segunda-feira, 20.
Segundo a Aena, empresa responsável pela administração do Aeroporto de Recife, os passageiros não precisaram descer da aeronave, que foi reabastecida e decolou novamente rumando à Salvador à 0h14 desta terça-feira, 21.
A TAP informou que o motivo da aeronave não conseguir pousar no Aeroporto de Salvador por conta de condições meteorológicas, por isso aconteceu o desvio para o aeroporto de Recife.
Frente fria e chuvas
Entre esta segunda-feira, 20, e terça-feira, 21, uma frente fria provocou fortes chuvas em Salvador. De acordo com a CODESAL (Defesa Civil de Salvador), a capital baiana registrou, em 24 horas, um volume de chuvas esperado para todo o mês de outubro.
