FATALIDADE

Funcionário de cantor baiano morre afogado durante gravação de clipe

Adilson Bispo de Jesus participava da gravação de um clipe do artista

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/10/2025 - 16:35 h
Imagem ilustrativa da imagem Funcionário de cantor baiano morre afogado durante gravação de clipe

Um jovem idntificado como Adilson Bispo de Jesus morreu afogado após pular de uma lancha no Lago Paranoá, em Brasília, na noite de sábado, 18. Ele participava da gravação de um clipe musical do cantor baiano Alvinho, realizada a bordo de uma embarcação contratada exclusivamente para as filmagens.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes realizaram buscas por mais de uma hora até localizar o corpo. O óbito foi confirmado ainda no local, devido ao longo período em que a vítima permaneceu submersa.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Dinâmica do ocorrido

  • O passeio começou por volta das 16h30, com destino às proximidades da Ponte JK, onde o grupo fez uma pausa para lazer.
  • Na ocasião, Adilson pulou na água pela primeira vez e retornou sem dificuldades.
  • Já por volta das 20h12, durante uma parada para reabastecimento nas imediações do Clube Cota Mil, o jovem voltou a mergulhar — mesmo após ter sido alertado sobre o risco, já que o motor da lancha estava ligado.
  • A cerca de 150 metros da marina, o grupo pediu para parar novamente o barco e Adilson, aparentemente embriagado, saltou na água mais uma vez. Pouco depois, começou a apresentar sinais de afogamento.
  • Uma adolescente também caiu no lago, mas foi resgatada rapidamente. A marinheira e outro tripulante, identificado como Felipe, tentaram socorrer Adilson, mas relataram que ele os agarrou em desespero, o que dificultou o resgate.
  • Em poucos segundos, a vítima submergiu e não voltou à superfície.

