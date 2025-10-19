SORTE
Mega-Sena: aposta única baiana fatura R$ 48 mil
Sortudo não precisará dividir o prêmio
Por Leilane Teixeira
Uma aposta feita na cidade de Gandu, no sul da Bahia, acertou a quina da Mega-Sena sorteada na noite de sábado, 18, e faturou R$ 48.914,30.
As dezenas sorteadas foram: 03, 07, 08, 34, 35 e 51.
O jogo foi realizado de forma individual, o que significa que o prêmio não será dividido entre outros participantes.
Leia Também:
Prêmio principal acumulou
Como nenhum apostador acertou os seis números, o prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 76 milhões no próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, 21. Veja panorama nacional:
- 55 apostas de todo o país acertaram a quina e garantiram o mesmo valor de quase R$ 49 mil cada;
- Outras 4.170 apostas fizeram a quadra, recebendo R$ 931,23.
