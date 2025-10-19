Mega-Sena: aposta única baiana fatura R$ 48 mil

O jogo foi realizado de forma individual - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Uma aposta feita na cidade de Gandu, no sul da Bahia, acertou a quina da Mega-Sena sorteada na noite de sábado, 18, e faturou R$ 48.914,30.

As dezenas sorteadas foram: 03, 07, 08, 34, 35 e 51.

O jogo foi realizado de forma individual, o que significa que o prêmio não será dividido entre outros participantes.

Prêmio principal acumulou

Como nenhum apostador acertou os seis números, o prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 76 milhões no próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, 21. Veja panorama nacional: