TRAGÉDIA
Funcionário terceirizado da Coelba morre após choque elétrico na Bahia
Rapaz realizada serviço em rede de distribuição quando sofreu a carga elétrica
Um funcionário de uma empresa terceirizada da Neoenergia Coelba morreu nesta segunda-feira, 10, vítima de uma descarga elétrica. O acidente aconteceu na sexta-feira, 7, na Ilha de Morro de São Paulo, distrito de Cairu, no Baixo Sul da Bahia.
Dário de Jesus, 31 anos, sofreu o choque elétrico enquanto realizava serviço em uma rede de distribuição de energia.
Leia Também:
Após o acidente, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde ficou internado até esta segunda-feira. As autoridades apuram as circunstâncias do incidente. As informações são do Blog do Valente.