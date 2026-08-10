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TRAGÉDIA

Funcionário terceirizado da Coelba morre após choque elétrico na Bahia

Rapaz realizada serviço em rede de distribuição quando sofreu a carga elétrica

Andrêzza Moura
Por
Dário não resistiu e morreu nesta segunda-feira, 10
Dário não resistiu e morreu nesta segunda-feira, 10 - Foto: Reprodução

Um funcionário de uma empresa terceirizada da Neoenergia Coelba morreu nesta segunda-feira, 10, vítima de uma descarga elétrica. O acidente aconteceu na sexta-feira, 7, na Ilha de Morro de São Paulo, distrito de Cairu, no Baixo Sul da Bahia.

Dário de Jesus, 31 anos, sofreu o choque elétrico enquanto realizava serviço em uma rede de distribuição de energia.

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Após o acidente, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde ficou internado até esta segunda-feira. As autoridades apuram as circunstâncias do incidente. As informações são do Blog do Valente.

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