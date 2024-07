Funcionários ficam feridos após acidente em indústria de cacau na BA

Caso aconteceu em indústria de processamento de cacau - Foto: Reprodução

Três funcionários de uma indústria de processamento de derivados do cacau, a Olam Agrícola, ficaram feridos enquanto realizavam a manutenção nas tubulações de vapor da caldeira, na cidade de Ilhéus, sul da Bahia, nesta segunda-feira, 8.

O acidente teria acontecido quando os trabalhadores retiravam os parafusos da válvula, que estava sob pressão. Por causa disso, os homens foram atingidos por jatos de condensado e vapor.

Leia também:

>>>Homem é preso por não aceitar término virtual e perseguir mulher na BA

>>>Homem é preso suspeito de matar colega a pedradas; saiba motivo

Os homens foram encaminhados para o Hospital Regional Costa do Cacau. O Portal A TARDE entrou em contato com a unidade de saúde para esclarecimento sobre o estado de saúde das vítimas, mas não obteve retorno.

Em contato com o Portal A TARDE, o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que abriu um inquérito para apurar as responsabilidades trabalhistas em relação ao acidente. O Portal A TARDE também tentou contato com a Olam Agrícola, mas não obteve retorno até a finalização desta matéria.