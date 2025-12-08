Menu
BAHIA
BAHIA

Fundador de marca famosa de biscoitos morre após batida entre veículos

Honorato da Silva dirigia uma kombi quando tragédia aconteceu

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/12/2025 - 15:57 h
Imagem ilustrativa da imagem Fundador de marca famosa de biscoitos morre após batida entre veículos
-

O empresário Honorato da Silva, fundador da marca de biscoitos Kigoma, morreu na manhã desta segunda-feira, 8, após se envolver em um acidente grave na BR-101, entre Conceição do Almeida e Dom Macedo Costa, no Recôncavo Baiano.

Honorato — conhecido como Noratinho — dirigia uma kombi a caminho de Feira de Santana quando o veículo colidiu com um caminhão e dois carros. As causas da batida ainda estão sendo apuradas.

Feridos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que outras duas pessoas ficaram feridas na colisão e foram socorridas para uma unidade de saúde da região. O estado clínico delas não foi detalhado.

Em nota, a Kigoma lamentou a morte do fundador e destacou que ele deixa “um legado de amor, caráter e exemplo”.

Investigação

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. O corpo de Honorato foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município para realização de necropsia.

A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas para esclarecer a dinâmica do acidente e possíveis responsabilidades.

Tags:

acidente Bahia br-101 conceição do almeida Dom Macedo Costa empresário Kigoma Polícia prf Trânsito

Ver todas

x