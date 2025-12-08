BAHIA
Fundador de marca famosa de biscoitos morre após batida entre veículos
Honorato da Silva dirigia uma kombi quando tragédia aconteceu
Por Leilane Teixeira
O empresário Honorato da Silva, fundador da marca de biscoitos Kigoma, morreu na manhã desta segunda-feira, 8, após se envolver em um acidente grave na BR-101, entre Conceição do Almeida e Dom Macedo Costa, no Recôncavo Baiano.
Honorato — conhecido como Noratinho — dirigia uma kombi a caminho de Feira de Santana quando o veículo colidiu com um caminhão e dois carros. As causas da batida ainda estão sendo apuradas.
Feridos
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que outras duas pessoas ficaram feridas na colisão e foram socorridas para uma unidade de saúde da região. O estado clínico delas não foi detalhado.
Em nota, a Kigoma lamentou a morte do fundador e destacou que ele deixa “um legado de amor, caráter e exemplo”.
Investigação
O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. O corpo de Honorato foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município para realização de necropsia.
A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas para esclarecer a dinâmica do acidente e possíveis responsabilidades.
