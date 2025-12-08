Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Motocilista morre ao colidir moto em árvore durante trilha na Bahia

Jovem era popular no município onde morava

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/12/2025 - 14:40 h
Imagem ilustrativa da imagem Motocilista morre ao colidir moto em árvore durante trilha na Bahia
-

Um motociclista de 29 anos morreu, neste domingo, 7, após perder o controle do veículo e bater em uma árvore. O acidente aconteceu durante uma trilha no município de Maracás, no sudoeste da Bahia.

Phablo Gabriel Pereira Brito, conhecido comoGabão Brito, chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Álvaro Bezerra, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em seguida, foram emitidas as guias para perícia e necropsia. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Maracás.

Leia Também:

Trio é preso por roubo e desmanche de motos na Bahia
Cantor Rael é assaltado e tem moto levada em parque famoso
Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

O corpo de Gabão foi enterrado nesta segunda-feira, 8, na cidade de Marcionílio Souza, onde residia. A vítima deixa a esposa e um filho.

Prefeitura de Marcionílio Souza lamenta o ocorrido

A Prefeitura de Marcionílio Souza, através de nota nas redes sociais, lamentou a morte do jovem.

"Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nunca estamos preparados para perder alguém! Minha solidariedade à família do jovem Phablo Gabriel Pereira Brito, popular Gabão Brito. Que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos do jovem Phablo Gabriel Pereira Brito - e que o coloque em um bom lugar", disse o texto.

Informações preliminares apontam que a vítima era sobrinho do prefeito da cidade, Corró Mercez, o que não foi confirmado pelo chefe do Executivo municipal até o momento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de moto Bahia luto maracás PREFEITURA Trilha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x