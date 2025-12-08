Motocilista morre ao colidir moto em árvore durante trilha na Bahia

- Foto: Reprodução

Um motociclista de 29 anos morreu, neste domingo, 7, após perder o controle do veículo e bater em uma árvore. O acidente aconteceu durante uma trilha no município de Maracás, no sudoeste da Bahia.

Phablo Gabriel Pereira Brito, conhecido comoGabão Brito, chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Álvaro Bezerra, mas não resistiu aos ferimentos.

Em seguida, foram emitidas as guias para perícia e necropsia. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Maracás.

O corpo de Gabão foi enterrado nesta segunda-feira, 8, na cidade de Marcionílio Souza, onde residia. A vítima deixa a esposa e um filho.

Prefeitura de Marcionílio Souza lamenta o ocorrido

A Prefeitura de Marcionílio Souza, através de nota nas redes sociais, lamentou a morte do jovem.

"Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nunca estamos preparados para perder alguém! Minha solidariedade à família do jovem Phablo Gabriel Pereira Brito, popular Gabão Brito. Que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos do jovem Phablo Gabriel Pereira Brito - e que o coloque em um bom lugar", disse o texto.

Informações preliminares apontam que a vítima era sobrinho do prefeito da cidade, Corró Mercez, o que não foi confirmado pelo chefe do Executivo municipal até o momento.