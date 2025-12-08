Trio é preso por roubo e desmanche de motos na Bahia

Ações aconteceram em Guanambi e Caculé - Foto: Divulgação | Canva | Banco de Imagens

Três homens suspeitos de roubo e desmanche de motocicletas foram presos, neste final de semana, nos municípios de Guanambi e Caculé, localizados na região sudoeste do estado. O nome do trio não foi divulgado.

As ações do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Caculé ocorreram nas duas cidade, com a apreensão de duas motos. De acordo com informações do site Achei Sudoeste, os homens são apontados como autores de roubos na região.

Uma motocicleta roubada também foi encontrada no distrito de Várzea Grande, em Caculé, durante as ações policiais.

Prisão

O trio foi encaminhado pelo 17º Batalhão da Polícia Militar para a Delegacia Territorial de Caetité, ficando à disposição da Justiça. As motos roubadas que foram recuperadas pelos agentes também foram levadas para o mesmo local.