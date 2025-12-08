Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Trio é preso por roubo e desmanche de motos na Bahia

Ações da Polícia Militar aconteceram em duas cidades

Redação

Por Redação

08/12/2025 - 9:00 h
Ações aconteceram em Guanambi e Caculé
Ações aconteceram em Guanambi e Caculé -

Três homens suspeitos de roubo e desmanche de motocicletas foram presos, neste final de semana, nos municípios de Guanambi e Caculé, localizados na região sudoeste do estado. O nome do trio não foi divulgado.

Leia Também:

Já viu? Policiais em bicicletas reforçam segurança na orla de Salvador
Suspeitos de tentativa de homicídio na BA são presos em fuga para SP
Aves silvestres comercializadas ilegalmente são resgatadas na RMS

As ações do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Caculé ocorreram nas duas cidade, com a apreensão de duas motos. De acordo com informações do site Achei Sudoeste, os homens são apontados como autores de roubos na região.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Uma motocicleta roubada também foi encontrada no distrito de Várzea Grande, em Caculé, durante as ações policiais.

Prisão

O trio foi encaminhado pelo 17º Batalhão da Polícia Militar para a Delegacia Territorial de Caetité, ficando à disposição da Justiça. As motos roubadas que foram recuperadas pelos agentes também foram levadas para o mesmo local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

guanambi PM polícia militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ações aconteceram em Guanambi e Caculé
Play

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Ações aconteceram em Guanambi e Caculé
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Ações aconteceram em Guanambi e Caculé
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Ações aconteceram em Guanambi e Caculé
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

x