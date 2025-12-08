Menu
BAHIA
BAHIA

Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha em Simões Filho

Suspeitos fugiram após aproximação dos agentes

Redação

Por Redação

08/12/2025 - 10:33 h
Maconha foi apreendida pela Polícia Militar
Maconha foi apreendida pela Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu quase uma tonelada de maconha em Simões Filho, município localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), neste domingo, 7. A ação ocorreu após a realização de uma denúncia.

Agentes do Batalhão de Patrulhamento Tático (BPT-C) faziam uma ronda na região no momento da denúncia de que uma casa estaria sendo usada para guardar as drogas. Os suspeitos fugiram do local quando avistaram a chegada da PM, deixando para trás o caderno com anotações e mais de 300 tabletes de maconha.

Destino das drogas

Segundo informações da Polícia Militar, todo o material foi levado para a Central de Flagrantes de Simões Filho. Os suspeitos não foram localizados pelas forças policiais até a publicação da matéria.

Drogas no interior

Outros três hectares de plantação de maconha foram encontrados na zona rural do município de Cafarnaum, Norte do estado, na última sexta-feira, 5. Segundo a polícia, ninguém foi preso durante a ação.

Tags:

drogas maconha polícia militar simões filho

