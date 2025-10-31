GACC-BA e líderes da saúde capacitam profissionais contra câncer infantil

GACC-BA promoveu Workshop - Foto: Divulgação

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) promoveu, na última quinta-feira (30), o 1º Workshop do projeto Capacitando para Transformar.

O evento reuniu presencialmente e on-line centenas de profissionais da saúde em um esforço concentrado para discutir e fortalecer o diagnóstico precoce na oncologia pediátrica.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A iniciativa, realizada em parceria com o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), do Ministério da Saúde, teve como foco principal qualificar a linha de frente da rede pública.

Agentes comunitários, médicos, enfermeiros, dentistas e outros profissionais foram capacitados para identificar sinais e sintomas do câncer infantojuvenil.

O objetivo é fortalecer a atenção básica, crucial para ampliar as chances de cura e melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Reforço de autoridades e apoio ao SUS

A abertura do workshop contou com a presença de representantes de diferentes esferas da saúde, que enfatizaram a importância da formação continuada e da integração entre o poder público e a sociedade civil.

Gilmara Lúcia, Assessora Técnica do Departamento de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, destacou o valor da iniciativa.

"É uma satisfação para o Ministério da Saúde apoiar iniciativas de formação que ampliem o rastreio e o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. Precisamos fortalecer a atenção primária, qualificar profissionais e investir na prevenção", afirmou, ressaltando que parcerias como essa "fortalecem o SUS".

Representando a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), Michael do Carmo Silva, Diretor de Gestão das Unidades Públicas, elogiou o papel do GACC-BA.

"Iniciativas como essa renovam nossa esperança e reforçam o papel essencial da sociedade civil na luta contra o câncer, desde a prevenção até o diagnóstico", disse Silva, classificando o GACC-BA como "referência nacional pela dedicação e compromisso".