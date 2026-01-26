Menu
BENEFÍCIO

Gás do Povo: Jerônimo anuncia recarga gratuita para famílias da Bahia

Nesta etapa, 950 mil novas famílias de 17 capitais passam a receber vale para recarga gratuita

Ane Catarine

Por Ane Catarine

26/01/2026 - 14:23 h

Programa do Gás do Povo
Programa do Gás do Povo -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), comemorou nesta segunda-feira, 26, a nova fase do Programa Gás do Povo, que passa a atender todas as capitais brasileiras.

Nesta etapa, 950 mil novas famílias de 17 capitais passam a receber o vale para recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 quilos, que poderá ser utilizado em mais de 10 mil revendedoras credenciadas em todo o país.

“Boa notícia para quem mais precisa: o Gás do Povo entra em nova fase em todo o Brasil e garante recarga gratuita do botijão para famílias de baixa renda. Com a parceria Bahia-Brasil, seguimos levando dignidade e alívio no orçamento para a mesa do nosso povo”, escreveu o petista nas redes sociais.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Gás do Povo deve estar em pleno funcionamento a partir de março, quando cerca de 15 milhões de famílias serão beneficiadas.

O programa tem como objetivo combater a pobreza energética, caracterizada pela dificuldade de acesso a serviços essenciais de energia, como iluminação, aquecimento, refrigeração e energia para cozinhar.

Veja

Entenda como funciona o programa Gás do Povo

Quem tem direito ao Vale Gás?

Famílias inscritas no CadÚnico que tenham renda de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para aquelas que recebam Bolsa Família, renda per capita de até R$ 218.

Vale ressaltar que é preciso ter o registro no CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses.

Como vão ser as retiradas?

A recarga gratuita do botijão de gás poderá ser realizada diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem intermediários, por meio da validação eletrônica na solução tecnológica utilizada pela revenda e fornecida pela caixa.

O responsável familiar poderá retirar o gás utilizando:

  • Cartão com chip do Bolsa Família e senha;
  • Cartão de débito de conta CAIXA e senha;
  • CPF com código de validação enviado ao celular cadastrado.

Quantos botijões podem ser retirados?

A quantidade de auxílios anuais para botijões gratuitos será definida conforme o número de integrantes por família:

  • família de duas ou três pessoas - quatro auxílios por ano;
  • família de quatro ou mais pessoas - seis auxílios por ano.
  • Vale ressaltar que esses auxílios não são acumulativos.

Como identificar se uma revenda participa do programa

O programa prevê que a revenda que desejar participar do programa deverá obedecer às regras de identidade visual, como:

  • Portarias de revenda;
  • Botijões de GLP;
  • Veículos de transporte;
  • Materiais de comunicação.

Além disso, o aplicativo do beneficiário mostrará os pontos de revenda credenciados mais próximos de sua residência.

x