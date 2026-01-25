Gás do Povo: Governo faz anúncio crucial para o benefício

Programa Gás do Povo - Foto: Divulgação

A partir da próxima segunda-feira, 26, todas as capitais do Brasil serão incluídas no programa Gás do Povo, informou o Ministério do Desenvolvimento Social nesta sexta-feira, 23. De acordo com a pasta, o auxílio será ampliado para 950 mil novas famílias.

Batizado como “Gás do Povo” , o programa oferece gratuidade no botijão de gás de cozinha (GLP) e pretende ampliar o atual Auxílio Gás, com uma nova modalidade direcionada para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda igual ou inferior a meio salário mínimo.

Novas capitais vão ser incluídas

Com isso, 17 capitais serão incluídas no programa, sendo elas:

Aracaju (SE);

Boa Vista (RR);

Brasília (DF);

Campo Grande (MS);

Cuiabá (MT);

Curitiba (PR);

Florianópolis (SC);

João Pessoa (PB);

Macapá (AP);

Maceió (AL);

Manaus (AM);

Palmas (TO);

Porto Velho (RO);

Rio Branco (AC);

Rio de Janeiro (RJ);

São Luís (MA);

Vitória (ES).

O governo federal planeja concluir a implementação do programa em março de 2026, quando 15 milhões de famílias, o que são cerca de 50 milhões de pessoas, em todos os 5.571 municípios serão contemplados.

Entenda como funciona o programa

Quem tem direito ao Vale Gás?

Famílias inscritas no CadÚnico que tenham renda de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para aquelas que recebam Bolsa Família, renda per capita de até R$ 218.

Vale ressaltar que é preciso ter o registro no CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses.

Como vão ser as retiradas?

A recarga gratuita do botijão de gás poderá ser realizada diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem intermediários, por meio da validação eletrônica na solução tecnológica utilizada pela revenda e fornecida pela caixa.

O responsável familiar poderá retirar o gás utilizando:

Cartão com chip do Bolsa Família e senha;

Cartão de débito de conta CAIXA e senha;

CPF com código de validação enviado ao celular cadastrado.

Quantos botijões podem ser retirados

A quantidade de auxílios anuais para botijões gratuitos será definida conforme o número de integrantes por família:

família de duas ou três pessoas - quatro auxílios por ano;

família de quatro ou mais pessoas - seis auxílios por ano.

Vale ressaltar que esses auxílios não são acumulativos.

Como identificar se uma revenda participa do programa

O programa prevê que a revenda que desejar participar do programa deverá obedecer às regras de identidade visual, como:

Portarias de revenda;

Botijões de GLP;

Veículos de transporte;

Materiais de comunicação.

Além disso, o aplicativo do beneficiário mostrará os pontos de revenda credenciados mais próximos de sua residência.