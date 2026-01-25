BRASIL
Gás do Povo: Governo faz anúncio crucial para o benefício
Governo quer atingir 15 milhões de famílias, cerca de 50 milhões de pessoas
A partir da próxima segunda-feira, 26, todas as capitais do Brasil serão incluídas no programa Gás do Povo, informou o Ministério do Desenvolvimento Social nesta sexta-feira, 23. De acordo com a pasta, o auxílio será ampliado para 950 mil novas famílias.
Batizado como “Gás do Povo” , o programa oferece gratuidade no botijão de gás de cozinha (GLP) e pretende ampliar o atual Auxílio Gás, com uma nova modalidade direcionada para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda igual ou inferior a meio salário mínimo.
Novas capitais vão ser incluídas
Com isso, 17 capitais serão incluídas no programa, sendo elas:
- Aracaju (SE);
- Boa Vista (RR);
- Brasília (DF);
- Campo Grande (MS);
- Cuiabá (MT);
- Curitiba (PR);
- Florianópolis (SC);
- João Pessoa (PB);
- Macapá (AP);
- Maceió (AL);
- Manaus (AM);
- Palmas (TO);
- Porto Velho (RO);
- Rio Branco (AC);
- Rio de Janeiro (RJ);
- São Luís (MA);
- Vitória (ES).
O governo federal planeja concluir a implementação do programa em março de 2026, quando 15 milhões de famílias, o que são cerca de 50 milhões de pessoas, em todos os 5.571 municípios serão contemplados.
Entenda como funciona o programa
Quem tem direito ao Vale Gás?
Famílias inscritas no CadÚnico que tenham renda de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para aquelas que recebam Bolsa Família, renda per capita de até R$ 218.
Vale ressaltar que é preciso ter o registro no CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses.
Como vão ser as retiradas?
A recarga gratuita do botijão de gás poderá ser realizada diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem intermediários, por meio da validação eletrônica na solução tecnológica utilizada pela revenda e fornecida pela caixa.
O responsável familiar poderá retirar o gás utilizando:
- Cartão com chip do Bolsa Família e senha;
- Cartão de débito de conta CAIXA e senha;
- CPF com código de validação enviado ao celular cadastrado.
Quantos botijões podem ser retirados
A quantidade de auxílios anuais para botijões gratuitos será definida conforme o número de integrantes por família:
- família de duas ou três pessoas - quatro auxílios por ano;
- família de quatro ou mais pessoas - seis auxílios por ano.
Vale ressaltar que esses auxílios não são acumulativos.
Como identificar se uma revenda participa do programa
O programa prevê que a revenda que desejar participar do programa deverá obedecer às regras de identidade visual, como:
- Portarias de revenda;
- Botijões de GLP;
- Veículos de transporte;
- Materiais de comunicação.
Além disso, o aplicativo do beneficiário mostrará os pontos de revenda credenciados mais próximos de sua residência.
