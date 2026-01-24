Menu
BRASIL

Pastor causa revolta ao admitir agressão contra o filho em culto

Caso envolvendo pastor da Assembleia de Deus se espalha nas redes sociais

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

24/01/2026 - 19:12 h | Atualizada em 24/01/2026 - 20:23
Imagem ilustrativa da imagem Pastor causa revolta ao admitir agressão contra o filho em culto
-

Um discurso feito em uma igreja de Taubaté, no interior de São Paulo, ganhou repercussão nacional neste sábado, 24, após um vídeo circular nas redes sociais envolvendo o pastor Edson Cursino, da Assembleia de Deus Ministério de Taubaté.

Durante a pregação, o líder religioso revelou que agrediu o próprio filho, de 10 anos, como forma de punição. Nas imagens, gravadas durante o culto, Edson Cursino relatou que utilizou punições físicas como método educativo e defende que o medo faz parte da formação da criança.

Ele também afirma que usou uma vara para bater no menino e que o filho chegou a vestir várias calças para tentar amenizar a dor das agressões.

Ainda segundo o pastor, o garoto teria dito que chamaria a polícia caso voltasse a apanhar, orientação que, de acordo com o próprio religioso, teria partido de uma professora. A resposta de Edsib Cursino, relatada diante dos fiéis, foi aplicar outro castigo físico para, nas palavras dele, “ensinar pelo temor”.

Assista:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por O Fuxico Gospel (@fuxicogospel)

A fala rapidamente se espalhou pela internet e levantou questionamentos sobre possíveis violações à Lei Menino Bernardo (Lei nº 13.010/2014), que proíbe castigos físicos e qualquer tratamento cruel ou degradante contra crianças e adolescentes no Brasil.

Até o momento, Edson Cursino não se pronunciou oficialmente sobre o vídeo nem sobre a repercussão do caso.

