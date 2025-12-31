Gigante fábrica alemã se instala na Bahia com investimento bilionário

- Foto: Imagem ilustrativa / Canva

O Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi escolhido pela empresa alemã Siemex Solutions GmbH para sediar sua primeira unidade fabril de grande porte na América Latina, focada na produção de painéis solares fotovoltaicos.

O anúncio marca um avanço significativo na matriz energética brasileira e promete impulsionar a economia local com um investimento maciço e geração de empregos.

Investimento

O projeto prevê um investimento total de US$ 2,1 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 11,5 bilhões, destinado à construção de um complexo industrial integrado.

A fábrica terá uma capacidade de produção ambiciosa de até 12 milhões de módulos fotovoltaicos por ano.

A expectativa da empresa é que, nos primeiros anos de operação, essa produção seja suficiente para atender cerca de 25% do mercado brasileiro de energia solar.

Geração de empregos

Estima-se a criação de 3 mil empregos diretos e 4 mil empregos indiretos, totalizando 7 mil novas oportunidades de trabalho.

A escolha de Camaçari, segundo informações da empresa, se deu após um rigoroso processo de seleção que avaliou 46 cidades.

Fatores como a logística estratégica, o ambiente favorável a novos negócios e, crucialmente, a disponibilidade de insumos – em especial materiais ligados ao beneficiamento de silício – no polo industrial baiano, foram decisivos.

A fábrica operará sob o conceito de Silício 5.0 e Circularidade Total, prometendo ser uma das plantas com a menor pegada de carbono do mundo.

O projeto inclui o fornecimento de quartzo e sílica de alta pureza pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), visando criar uma cadeia produtiva verticalmente integrada e sustentável.

Próximos passos

O protocolo de intenções entre a Siemex, o governo da Bahia e a prefeitura de Camaçari foi assinado recentemente.

O cronograma prevê a instalação inicial de uma planta piloto em Salvador, com a expectativa de que a produção em escala industrial na unidade de Camaçari seja iniciada por volta de 2027.