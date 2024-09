Goleiro amador é morto a facadas na Bahia por suposta amante

- Foto: Reprodução Redes Sociais

Um goleiro de futebol amador foi morto a facadas em um bar, na município baiano de Valente, na noite de sábado, 7. A suspeita de cometer o crime é uma mulher que estaria vivendo um caso com ele, A mulher está sendo procurada pela Polícia Civil.

Segundo a PC, a vítima foi identificada como Luiz Marcos Costa Marques, de 25 anos. Após ser esfaqueado, ele conseguiu sair do bar pilotando uma motocicleta, mas caiu e foi socorrido para uma unidade de saúde na cidade de Valente. Luiz Marcos foi levado para o Hospital Municipal e seria transferido para Feira de Santana, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações iniciais indicam que Luiz era casado, tinha dois filhos e mantinha uma relação extraconjugal com a suspeita do homicídio. O goleiro estaria no bar com outra mulher e, por ciúmes, a suspeita teria atacado ele com golpes de faca. O caso é investigado pela delegacia de Valente.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o clube União de Encruzilhada, em que Luiz Marcos já atuou como goleiro, lamentou a morte do jovem.