Jogador amador é morto a tiros minutos após ser campeão em final

Jogador tinha acabado de ganhar partida - Foto: Repropdução | Redes Sociais

Um jogador de futebol amador de nome Jarlucio Coelho Santos, de 31 anos, foi morto a tiros minutos depois de disputar a final de um jogo e ser campeão em um torneio na zona rural da cidade de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia, na noite de domingo, 1ª.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima estava saindo de um torneio de futebol quando “um homem em uma moto se aproximou, às margens da rodovia BR 030, e efetuou disparos de arma de fogo”.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT/Guanambi). Foram expedidas guias para a remoção do corpo e perícia foi feita para esclarecer as causas do crime.