Governador explica estratégias para cidades baianas afetadas por chuvas

Jerônimo Rodrigues disse que distribuição de materias às pessoas desalojadas já está sendo feita - Foto: Olga Leiria/Ag. A Tarde

A chegada de um temporal de chuvas torrenciais no território baiano tem afetado, principalmente, alguns municípios no Sul da Bahia. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 13, o governador Jerônimo Rodrigues explicou quais estratégias estão sendo adotadas para amparar as cidades mais afetadas.

Até última atualização, não houve registros de mortes, mas ainda há cidades que permanecem em estado de emergência, como Maiquinique e Jaguaquara, por exemplo, que estão com munícipes desabrigados e desalojados.

O governador reforçou que está sendo feita a distribuição de materiais de limpeza, colchões e água, mas que o monitoramento permanece em alerta. “Hoje pela manhã, monitorando com a barragem do rio Colônia, já vertendo água, muita água, inclusive com muita baronesa, essas águas já chegaram no rio Colônia e em Itabuna”, explicou Jerônimo.

Há também muitos pontos ilhados como Itaju, Curaçá e locais que as chuvas fortes permanecem como Jequié e o sudoeste. “Então nós estamos fazendo o cerco e estamos em alerta”, afirmou o governador.

Segundo Jerônimo, ele se reuniu neste último domingo, 12, com a equipe da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e as secretarias envolvidas para destinar recursos às prefeituras que precisam pagar aluguel para as pessoas desalojadas, além da distribuição de cestas básicas e alimentação.

O governador também disse ter entrado em contato com o Ministério da Integração e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa para quem solicitou o envio de um recado para o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para informar o estado de alerta e que medidas de controle estão sendo tomadas.

Jerônimo também lamentou as fortes chuvas no estado de Sergipe que vitimou duas pessoas neste último domingo, 13.