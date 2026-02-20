Governo da Bahia investe R$ 7 milhões via Bahiagás no Carnaval 2026

Siga o A TARDE no Google

Parceria com o trio Armandinho e Irmãos Macedo já dura quase 20 anos - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

O Governo da Bahia, por meio da Bahiagás, consolidou sua participação estratégica no Carnaval 2026 com um investimento superior a R$ 7 milhões. O aporte financeiro contemplou mais de 100 projetos, abrangendo desde o pré-carnaval até os circuitos oficiais da capital e cidades do interior, como Vitória da Conquista e Santa Cruz Cabrália.

O principal destaque da parceria, que já dura quase 20 anos, foi o Trio Armandinho e Irmãos Macedo. Além dos ícones da guitarra baiana, a companhia garantiu a viabilidade de nomes como Paulinho Boca, Mudança do Garcia e o bloco Os Mascarados.

Fomento à diversidade cultural

Para o diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza, o investimento é um pilar de sustentação do patrimônio baiano. "Os recursos contribuem para a realização de festas que promovem atrações para todos os gostos, garantindo o desenvolvimento do estado", destaca.

A diversidade de gêneros foi um ponto central da operação em 2026:

Blocos Afro e Afoxés: Patrocínio ao Ilê Aiyê, Olodum, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy e Bankoma.

Patrocínio ao Ilê Aiyê, Olodum, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy e Bankoma. Samba: Apoio aos tradicionais Alvorada, Alerta Geral e Amor e Paixão.

Apoio aos tradicionais Alvorada, Alerta Geral e Amor e Paixão. Infantil: Fomento a blocos como Happy, Pinheirinho e Ibeji.

Fomento a blocos como Happy, Pinheirinho e Ibeji. Inclusão social na avenida

Além do entretenimento, a Bahiagás direcionou recursos para projetos de alto impacto social. O bloco "Meu Corre Decente" atendeu cerca de dois mil profissionais da reciclagem, enquanto o "Me Deixe à Vontade" (Abadef) promoveu um desfile adaptado para pessoas com deficiência (PcD).

O ciclo de investimentos também se estendeu ao interior do estado, com destaque para o Carnaval Cultural de Conquista e o Bloco Respeita as Mina, em Santa Cruz Cabrália, reforçando o compromisso com a descentralização da cultura e do turismo na Bahia.