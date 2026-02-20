CAPITAL E INTERIOR
Governo da Bahia investe R$ 7 milhões via Bahiagás no Carnaval 2026
Com patrocínio a mais de 100 projetos, aporte garantiu viabilidade de blocos tradicionais, trios independentes e ações de inclusivas
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
O Governo da Bahia, por meio da Bahiagás, consolidou sua participação estratégica no Carnaval 2026 com um investimento superior a R$ 7 milhões. O aporte financeiro contemplou mais de 100 projetos, abrangendo desde o pré-carnaval até os circuitos oficiais da capital e cidades do interior, como Vitória da Conquista e Santa Cruz Cabrália.
O principal destaque da parceria, que já dura quase 20 anos, foi o Trio Armandinho e Irmãos Macedo. Além dos ícones da guitarra baiana, a companhia garantiu a viabilidade de nomes como Paulinho Boca, Mudança do Garcia e o bloco Os Mascarados.
Fomento à diversidade cultural
Para o diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza, o investimento é um pilar de sustentação do patrimônio baiano. "Os recursos contribuem para a realização de festas que promovem atrações para todos os gostos, garantindo o desenvolvimento do estado", destaca.
A diversidade de gêneros foi um ponto central da operação em 2026:
- Blocos Afro e Afoxés: Patrocínio ao Ilê Aiyê, Olodum, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy e Bankoma.
- Samba: Apoio aos tradicionais Alvorada, Alerta Geral e Amor e Paixão.
- Infantil: Fomento a blocos como Happy, Pinheirinho e Ibeji.
- Inclusão social na avenida
Leia Também:
Além do entretenimento, a Bahiagás direcionou recursos para projetos de alto impacto social. O bloco "Meu Corre Decente" atendeu cerca de dois mil profissionais da reciclagem, enquanto o "Me Deixe à Vontade" (Abadef) promoveu um desfile adaptado para pessoas com deficiência (PcD).
O ciclo de investimentos também se estendeu ao interior do estado, com destaque para o Carnaval Cultural de Conquista e o Bloco Respeita as Mina, em Santa Cruz Cabrália, reforçando o compromisso com a descentralização da cultura e do turismo na Bahia.
Qual foi o valor investido pela Bahiagás no Carnaval 2026?
A Bahiagás investiu mais de R$ 7 milhões no Carnaval de 2026, apoiando mais de 100 projetos culturais.
Quais projetos foram destacados na parceria da Bahiagás com o Carnaval?
O Trio Armandinho e Irmãos Macedo foi um dos principais destaques, além de nomes como Paulinho Boca e o bloco Os Mascarados.
Como a Bahiagás apoia a diversidade cultural no Carnaval?
A Bahiagás patrocina diversos grupos, incluindo blocos Afro, Afoxés e blocos infantis, promovendo atrações para todos os públicos.
A Bahiagás realiza investimentos sociais durante o Carnaval?
Sim, projetos como "Meu Corre Decente" e "Me Deixe à Vontade" visam apoiar profissionais da reciclagem e promover desfiles inclusivos.
O investimento da Bahiagás no Carnaval também contempla o interior da Bahia?
Sim, o ciclo de investimentos se estendeu ao interior, com eventos como o Carnaval Cultural de Conquista e o Bloco Respeita as Mina.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes