HOME > BAHIA
CAPITAL E INTERIOR

Governo da Bahia investe R$ 7 milhões via Bahiagás no Carnaval 2026

Com patrocínio a mais de 100 projetos, aporte garantiu viabilidade de blocos tradicionais, trios independentes e ações de inclusivas

Redação

Por Redação

20/02/2026 - 13:32 h

Parceria com o trio Armandinho e Irmãos Macedo já dura quase 20 anos
O Governo da Bahia, por meio da Bahiagás, consolidou sua participação estratégica no Carnaval 2026 com um investimento superior a R$ 7 milhões. O aporte financeiro contemplou mais de 100 projetos, abrangendo desde o pré-carnaval até os circuitos oficiais da capital e cidades do interior, como Vitória da Conquista e Santa Cruz Cabrália.

O principal destaque da parceria, que já dura quase 20 anos, foi o Trio Armandinho e Irmãos Macedo. Além dos ícones da guitarra baiana, a companhia garantiu a viabilidade de nomes como Paulinho Boca, Mudança do Garcia e o bloco Os Mascarados.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Fomento à diversidade cultural

Para o diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza, o investimento é um pilar de sustentação do patrimônio baiano. "Os recursos contribuem para a realização de festas que promovem atrações para todos os gostos, garantindo o desenvolvimento do estado", destaca.

A diversidade de gêneros foi um ponto central da operação em 2026:

  • Blocos Afro e Afoxés: Patrocínio ao Ilê Aiyê, Olodum, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy e Bankoma.
  • Samba: Apoio aos tradicionais Alvorada, Alerta Geral e Amor e Paixão.
  • Infantil: Fomento a blocos como Happy, Pinheirinho e Ibeji.
  • Inclusão social na avenida

Leia Também:

Blocos e camarotes de Salvador iniciam vendas para o Carnaval de 2027; veja valores
Quase 2 milhões: Metrô bate recorde histórico de passageiros no Carnaval
Carnaval do Centro Histórico reúne mais de 600 mil foliões em 2026

Além do entretenimento, a Bahiagás direcionou recursos para projetos de alto impacto social. O bloco "Meu Corre Decente" atendeu cerca de dois mil profissionais da reciclagem, enquanto o "Me Deixe à Vontade" (Abadef) promoveu um desfile adaptado para pessoas com deficiência (PcD).

O ciclo de investimentos também se estendeu ao interior do estado, com destaque para o Carnaval Cultural de Conquista e o Bloco Respeita as Mina, em Santa Cruz Cabrália, reforçando o compromisso com a descentralização da cultura e do turismo na Bahia.

Qual foi o valor investido pela Bahiagás no Carnaval 2026?

A Bahiagás investiu mais de R$ 7 milhões no Carnaval de 2026, apoiando mais de 100 projetos culturais.

Quais projetos foram destacados na parceria da Bahiagás com o Carnaval?

O Trio Armandinho e Irmãos Macedo foi um dos principais destaques, além de nomes como Paulinho Boca e o bloco Os Mascarados.

Como a Bahiagás apoia a diversidade cultural no Carnaval?

A Bahiagás patrocina diversos grupos, incluindo blocos Afro, Afoxés e blocos infantis, promovendo atrações para todos os públicos.

A Bahiagás realiza investimentos sociais durante o Carnaval?

Sim, projetos como "Meu Corre Decente" e "Me Deixe à Vontade" visam apoiar profissionais da reciclagem e promover desfiles inclusivos.

O investimento da Bahiagás no Carnaval também contempla o interior da Bahia?

Sim, o ciclo de investimentos se estendeu ao interior, com eventos como o Carnaval Cultural de Conquista e o Bloco Respeita as Mina.

Tags:

Bahiagás carnaval economia Governo da Bahia investimento

