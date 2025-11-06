Granizo na Bahia: moradores de cidade são surpreendidos em temporal

Cidade passou por temporal de granizo - Foto: Reprodução | YouTube

O município de Itambé, no sudoeste da Bahia, foi surpreendido por um forte temporal de granizo nesta quinta-feira, 6, mesmo já estando sob alerta de chuva desde a última quarta-feira, 5. O fenômeno, considerado incomum para a região, causou grandes estragos e foi registrado por diversos moradores.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itambé, a intensidade da chuva foi altíssima, registrando 65 mm em apenas 1h30.

A previsão do tempo indica que a situação pode se repetir: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que há possibilidade de nova chuva de granizo na cidade no início da noite de sexta-feira, 7, e o tempo deve permanecer instável até o próximo domingo, 9.

Danos e estragos na cidade da Bahia

Além do granizo, o temporal que atingiu a cidade provocou muitos danos estruturais. Foram registrados:

Queda de muros.

Destelhamento de casas.

Desabamento de um imóvel.

Interrupção no fornecimento de energia elétrica em diversos bairros da cidade.

A Prefeitura Municipal de Itambé destacou que a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social estão mobilizadas para avaliar todos os danos causados e prestar o suporte necessário às pessoas e famílias afetadas pelo temporal.