Grupo Chiacchio destaca ecossistema e embalagens na 15ª SuperBahia

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A trajetória de 36 anos do Grupo Chiacchio, originário de Vitória da Conquista, foi destaque na 15ª edição da SuperBahia, realizada no Centro de Convenções de Salvador.

Camila Chiacchio, diretora de Marketing do Grupo Chiacchio - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

A diretora de marketing da empresa, Camila Chiacchio, em entrevista ao Portal A TARDE, apresentou a evolução do conglomerado empresarial durante o evento do setor supermercadista.

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"Nós estamos aí na nossa quarta ou quinta na SuperBahia, já até perdi as contas, mas a nossa empresa tem 36 anos de mercado", afirmou Camila Chiacchio sobre a presença da marca na feira.

A executiva detalhou a expansão das operações ao longo das décadas. "Começamos na indústria do plástico, mas hoje em dia tem 12 negócios, então é um ecossistema bem completo que a gente buscou diversificar realmente ali", pontuou Camila.

No evento, o grupo apresentou duas frentes de atuação voltadas para o atendimento ao varejo e à indústria.

"Aqui nós estamos com duas indústrias principais, que é a nossa de embalagens, e aí eu estou falando de um filme técnico, de um sacolinha, de embalagens em geral, desse área secundária, primária, a gente atende aí um público bacana, cerca de 700 clientes por mês", destacou a diretora.

Outro destaque da operação comercial exposta na feira é a atuação com a marca Coposcchio, com forte penetração no mercado metropolitano.

"E a Coposcchio também, que é uma marca que basicamente, quando você olha a nossa produção, está aqui na Grande Salvador", explicou.

Em termos de impacto socioeconômico, a empresa contabiliza relevância na empregabilidade regional.

"De forma direta, nós temos 500 colaboradores, mas aí buscando indireto, com direto, já estão mais de 650 pessoas envolvidas no nosso negócio", concluiu Camila Chiacchio.