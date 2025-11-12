BAHIA
Grupo Marca firma parceria estratégica na COP 30 e reforça compromisso com a economia circular
Conferência da ONU acontece em Belém
Por Redação
Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o Grupo Marca assinou um termo de parceria estratégica que consolida o compromisso do setor de resíduos com a economia circular e o investimento em biometano como vetor da transição energética e da sustentabilidade no Brasil.
A assinatura contou com a presença de autoridades e representantes do setor ambiental e de saneamento, entre eles o Ministro das Cidades, Jader Filho, o Secretário Nacional de Meio Ambiente, Adalberto Maluf, o deputado federal Arnaldo Jardim, Relator da Lei do Combustível do Futuro, o Presidente da ABREMA, Pedro Maranhão, e o Diretor do Grupo Marca, Rodrigo Zache.
Leia Também:
O acordo foi celebrado em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Ministério das Cidades, fortalecendo a integração entre políticas públicas, inovação tecnológica e investimentos privados em soluções para o tratamento adequado de resíduos e geração de energia limpa.
Para o Diretor do Grupo Marca, Rodrigo Zache, a iniciativa representa um marco para o setor:
“A correta gestão dos resíduos sólidos é um ativo ambiental importante para a transição energética. Investir em biometano é transformar passivo em oportunidade, reduzindo emissões e promovendo desenvolvimento sustentável.”
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes