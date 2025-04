Grupo sofre mandado de busca por crimes de caça ilegal em área federal

Investigados deverão responder pelos crimes de caça ilegal em unidade de conservação federal - Foto: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou a Operação Buckshot com o objetivo de cumprir cinco mandatos de busca e apreensão contra um grupo envolvido na caça ilegal dentro do Parque Nacional e do Refúgio de Vida Silvestre de Boa Nova, ambos localizados no município de Boa Nova, Bahia.

As investigações, que começaram este ano, basearam-se em levantamentos e diligências conduzidos pelo ICMBio, que identificaram a articulação de cinco indivíduos que se reuniam regularmente para praticar atividades ilícitas de caça e abate de animais silvestres nas áreas de Pé da Ladeira e Icó, dentro das unidades de conservação. Essas áreas são consideradas federais e possuem proteção integral ao meio ambiente, tornando a caça ilegal um crime federal.

Os envolvidos na atividade criminosa poderão responder pelos crimes de caça ilegal em área de conservação federal, posse irregular de arma de fogo e associação criminosa, com penas que podem somar de 9 a 12 anos de prisão.

Durante a operação, a polícia apreendeu carcaças de animais silvestres, carabinas de pressão, pólvora, chumbo para munição e diversos petrechos de caça. Apesar das apreensões, não houve prisões em flagrante dos investigados.