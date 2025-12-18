Guarajuba se prepara para o melhor verão das últimas décadas

Guarajuba é reconhecida como um dos destinos mais organizados do Litoral Norte da Bahia. - Foto: Reprodução

Guarajuba vive um momento de maturidade urbana e institucional, preparando-se para o melhor verão das últimas décadas. Localizado na costa do município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, o bairro se destaca por sua estrutura consolidada, organização reconhecida e capacidade comprovada de receber moradores, turistas e investidores.

Esse sucesso é resultado de um planejamento urbano iniciado desde a origem de seus loteamentos e de uma cultura de organização condominial desenvolvida ao longo de décadas. Hoje, Guarajuba é reconhecida como um dos destinos mais organizados do Litoral Norte da Bahia, tornando-se referência em turismo, moradia e qualidade de vida.

Essa realidade é fruto de decisões estratégicas que garantiram ordenamento territorial, segurança, preservação ambiental e crescimento sustentável. Desde sua concepção, o bairro foi estruturado com uma diretriz clara: a separação entre áreas residenciais e comerciais. Os loteamentos residenciais foram planejados sem permissão para comércio, assegurando tranquilidade e preservação ambiental, o que permitiu uma evolução sustentável e um padrão urbanístico diferenciado.

O marco inicial desse ordenamento foi a implantação do Condomínio Paraíso, no início da década de 1980. Pioneiro no modelo de organização condominial no Litoral Norte da Bahia, o Condomínio Paraíso estabeleceu as bases de uma cultura de gestão coletiva, segurança estruturada e cuidado com os espaços comuns.

Atualmente, conta com 894 lotes, dos quais mais de 90% já possuem casas construídas, consolidando-se como um condomínio maduro e integrado à dinâmica urbana de Guarajuba. A síndica, Sandra Campos, ressalta o compromisso contínuo com a qualidade de vida e a segurança dos moradores, destacando a convicção coletiva de preservar e evoluir o padrão de serviços.

Guarajuba abriga 16 condomínios residenciais, totalizando mais de 4.500 residências, configurando-se como o bairro planejado mais organizado do Litoral Norte da Bahia e possivelmente do Nordeste brasileiro. Esse crescimento estruturado trouxe um impacto positivo no turismo, desenvolvimento econômico e social da região. O presidente da Associação dos Condomínios de Guarajuba (ASCON), André Python, enfatiza que a integração com o poder público e órgãos de segurança proporciona um modelo de gestão compartilhada, garantindo padrões de segurança e qualidade de vida reconhecidos nacional e internacionalmente.

Os reflexos desse planejamento vão além do aspecto urbano. Guarajuba se tornou um polo dinâmico, gerando mais de 20 mil empregos indiretos nas atividades comerciais e de serviços, impulsionando o turismo e fortalecendo a economia regional. A trajetória de Guarajuba comprova que planejamento urbano, organização social e cooperação institucional moldam territórios e constroem um legado duradouro de desenvolvimento sustentável e bem-estar coletivo.

A comunidade local chega a mais uma alta temporada preparada e estruturada, defendendo a cultura condominial e a atuação da ASCON. A integração com o poder público e órgãos competentes fortalece um modelo de gestão que garante ordem urbana e qualidade de vida, especialmente durante o verão. Guarajuba está pronta para mais um verão de sucesso, consolidando-se como um exemplo de planejamento e organização.