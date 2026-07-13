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ACIDENTE NA BA

Guarda civil tem perna amputada após grave acidente na BA-120

Servidor público pilotava uma motocicleta quando colidiu contra um carro

Andrêzza Moura
Por
Motorista do carro não ficou ferido
Motorista do carro não ficou ferido - Foto: Reprodução

Um grave acidente entre uma motocicleta e um veículo de passeio deixou um guarda civil da cidade de Queimadas, no norte da Bahia, gravemente ferido, na noite deste domingo, 12, na BA-120.

O servidor público identificado como Renato Santos teve uma das pernas amputada e sofreu algumas fraturas expostas nos braços. Ele conduzia a motocicleta, quando se envolveu no acidente, nas proximidades do bairro da Ponte Nova, em Queimadas.

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Após a colisão, o motorista do carro permaneceu no local prestando apoio ao guarda municipal. Ele relatou que o guarda municipal invadiu a contramão em alta velocidade e não teve como evitar a batida.

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Renato foi levado a uma unidade de saúde do município e depois transferido para o Hospital Geral Cleriston Andrade, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, onde passou por cirurgias. As informações são do Região em Pauta.

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acidente Guarda Civil Municipal queimadas

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