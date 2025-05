Guerra entre PCC e CV no sul da Bahia provoca mortes

Comando Vermelho tenta marcar território em Ibirapitanga - Foto: Reprodução Pimenta Blog

E não é só na capital baiana que integrantes das facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) estão em guerra. Nesta quinta-feira, 8, em um vídeo em que o Portal A TARDE teve acesso, o delegado Marlos Macedo, titular da Delegacia de Itajuípe e substituto da de Itapitanga, falou sobre o embate entre as duas organizações criminosas pela disputa de território, nas cidades de Coaraci e Itapitanga, na região cacaueira do estado. Há informações de que os dois grupos já estão também em Ibirapitanga.

"Hoje, é um dia muito importante para a Segurança Pública de Itapitanga, da região cacaueira, que engloba Itapitanga e Coaraci, considerando que está havendo um confronto entre as duas facções, Comando Vermelho e PCC, pelo domínio territorial, tanto em Coaraci, quanto na cidade de Itapitanga", disse Macedo, em um trecho do vídeo, ao exaltar o resultado de uma operação deflagrada, nesta quinta-feira, para cumprir mandados de prisão contra líderes dos dois grupos envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios.

Durante as ações, que foram conduzidas por investigadores da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Itabuna), da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI) e das Delegacias Territoriais de Itajuípe e Itapitanga, dois homens morreram ao confrontar os agentes.

Lucas Santos Souza, o Luquinhas, e Raí de Jesus Santos, o Cabelinho, morreram em uma unidade de saúde da região. Com eles, foram apreendidas uma submetralhadora caseira calibre 380, uma escopeta calibre 12, uma quantidade de maconha e cocaína, além de um rádio comunicador.

"A Polícia Civil deu uma resposta tentando cumprir mandados de prisões, principalmente, em relação às lideranças. É uma resposta que a gente dá à sociedade, dizer que quem manda aqui é a lei, é o estado”, conclui o delegado, na gravação.

Em um texto postado em sua rede social, o titular explica que Luquinhas e Cabelinho participaram do ataque a uma residência em Coaraci, no dia 27 de abril último. Na ocasião, eles atearam fogo no imóvel na tentativa de matar os moradores carbonizados.

Segundo o delegado, o crime foi praticado por ordem de Matheus das Neves Matos, o Mateuzinho. Na postagem, Macedo não informa de Matheus foi preso ou segue foragido.