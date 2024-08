Homem é baleado enquanto andava de bicicleta em Feira de Santana

- Foto: Reprodução/Google Street View

Um homem não identificado foi baleado na manhã desta segunda-feira, 22, em Feira de Santana, enquanto andava de bicicleta.



Através de nota, a Polícia Militar informou que agentes da 66ª CIPM foram acionados após informação de um homem atingido por disparos de arma de fogo no bairro Cidade Nova.



“Ao chegarem, os PMs constataram o fato, sendo a vítima socorrida pelo Samu para uma unidade de saúde da região, onde recebeu atendimento médico”, diz o comunicado.



Ainda de acordo com a PM, as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

