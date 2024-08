Homem é encontrado morto com ancora enrolada ao pescoço na Bahia

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem foi encontrado morto na Praia do Cruzeiro, no distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na manhã da última terça-feira, 13. O corpo, que aparentava ser de uma pessoa idosa, estava boiando no mar e chamou a atenção dos banhistas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e se deslocou até o local com uma moto aquática. Ao se aproximarem, os bombeiros notaram que o corpo estava com uma âncora de barco presa ao pescoço, o que gerou suspeitas sobre as circunstâncias da morte.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada, mas informações iniciais indicam que o corpo não apresentava sinais evidentes de violência.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis para perícia. A polícia local instaurou um inquérito e aguarda o laudo para dar continuidade às investigações.