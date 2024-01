Homem é executado em via pública no Subúrbio Ferroviário | A TARDE

Um homem foi morto a tiros na noite de quarta-feira, 17, no bairro de Santa Luzia do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada. Ela teria sido cercada em via pública por homens armados e foi executada a tiros.

A autoria e motivação estão sendo apuradas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).