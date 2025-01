Homem é morto a facadas em confusão generalizada na Bahia

A Polícia Civil continua as buscas para encontrar o suspeito - Foto: Divulgação/Sindpesp

Nesta quarta-feira, 25, um homem foi morto a golpes de facão em uma confusão generalizada, na zona rural de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. Ninguém foi preso. A informação é do Portal G1.

De acordo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Roque Ribeiro de Araujo Figueiredo, tinha 61 anos. Inicialmente as informações indicam que a vítima invadiu uma residência com uma arma e atirou para o alto, quando um homem atingiu ele com golpes de facão.

Briga generalizada no distrito de Lamarão | Foto: Reprodução

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma confusão entre algumas pessoas envolvidas, no distrito de Lamarão. Uma delas chegou a cair durante a confusão. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a ocorrência para realizar perícia e encaminhou o corpo de Roque Ribeiro para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. A Polícia Civil continua as buscas para identificar e localizar o suspeito do crime.