Homem é morto a tiros no interior da Bahia

Homem foi alvejado em um bar, policia segue investigando - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem foi assassinado em um bar na quinta-feira, 19, na cidade de Queimados, interior da Bahia. De acordo com apurações do Portal Massa!, a vítima, Denilson Souza Silva, 25 anos, foi morto a tiros.

Leia mais:

>> Jovem baleado na cabeça por engano na Bahia foi enterrado sob comoção

>> PRF apreende maconha embalada para presente na BR-304

>> Lula diz que não fará interferências no mandato de Galípolo no BC

Em resposta ao Massa!, a Polícia Civil (PC) disse que, de acordo com testemunhas, dois homens em uma moto se aproximaram e alvejara a vítima, que morreu no local. Até então, ninguém foi preso.

A reportagem apurou com a Polícia Militar (PM) que agentes do 16º BPM foram acionados para uma ocorrência de tiros na Avenida Monte Santo. Quando chegaram no local, o óbito de Denilson foi constatado.

O caso segue em invesigação pela Delegacia Territorial de Queimadas, que segue buscando identificar o autor do homicídio.