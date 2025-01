Jovem baleado na cabeça por engano na Bahia foi enterrado sob comoção

- Foto: Redes sociais

O corpo de Kauan Gomes, de 20 anos, foi enterrado nesta sexta-feira, 20, em Feira de Santana, a 100 km de Salvador. A cerimônia aconteceu no cemitério Jardim Celestial, no bairro SIM. O jovem morreu após ser baleado por engano a caminho do trabalho, na Avenida Fraga Maia.

A despedida foi marcada pela comoção de familiares e amigos de Kauan. "Kauan era um menino de ouro, tinha um coração maravilhoso. Ficam de lembranças as coisas boas e as risadas", contou um familiar.

Suspeitos presos

O suspeito de atirar em Kauan é Adriano Oliveira Azevedo, de 35 anos, localizado na quinta-feira, 19. Ele estava escondido na casa de um primo no bairro Itapuã, em Salvador, e tentou fugir por uma área de mata, mas foi alcançado pelos policiais. O mandado de prisão foi cumprido por policiais da Delegacia de Repressão à Furtos e Roubos (DRFR).

O segundo suspeito de envolvimento no crime se apresentou à polícia na manhã desta sexta-feira, 20, em Feira de Santana. Ele foi identificado como Nadson Araújo Oliveira, 39 anos, e dirigia o carro em que estava o atirador.

Leia também:

>> PRF apreende maconha embalada para presente na BR-304

>> Biscoitos recheados de maconha são apreendidos por agentes prisionais

>> Linha B5 do BRT Salvador começa a operar em teste neste sábado

Relembre o caso

Kaun foi atingido com tiro na cabeça na manhã de sexta-feira, 13, enquanto estava dentro de um carro. Ele estava acompanhado da mãe, que dirigia o veículo, e uma amiga.

As primeiras informações colhidas pela polícia apontam que o autor do disparo passou a madrugada bebendo com um amigo e uma mulher, com quem tem um relacionamento. Por volta das 5h da manhã, o suspeito e a mulher discutiram por ciúmes. Em retaliação, ela saiu do local com a chave e o documento da moto do atirador.

A polícia acredita que a mulher foi embora em outro veículo com uma pessoa desconhecida. Para conseguir essa carona, ela alegou que fugia de uma tentativa de assalto.

Como o carro da mãe de Kauan era parecido com o do homem que deu carona à mulher, o autor dos disparos teria confundido o alvo. Um primeiro tiro foi disparado para cima e o segundo atingiu a cabeça de Kauan.

Depois do crime, o homem fugiu para um sítio na zona rural da cidade de Pé de Serra, a cerca de 106 km de Feira de Santana. A polícia esteve no local e encontrou a arma que teria sido utilizada.

Kauan teve morte cerebral confirmada após quatro dias internado no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), também em Feira de Santana. A família decidiu doar seus órgãos.