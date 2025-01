Biscoitos recheados de maconha são apreendidos por agentes prisionais

O material apreendido foi encaminhado para o Instituto de Criminalística da Polícia Civil - Foto: Reprodução / PCGO

Em Planaltina (GO), na região do Entorno do Distrito Federal, agentes penitenciários conseguiram evitar que detentos recebesse biscoitos de polvilho recheados com maconha.

A droga, escondida nos biscoitos, seria consumida durante as festividades de fim de ano. Os biscoitos foram cuidadosamente manipulados para ficarem ocos e servirem de "embalagem" para a maconha.

Leia também:

>> Portugal aprova regularização de brasileiros que chegam como turistas

>> Linha B5 do BRT Salvador começa a operar em teste neste sábado

>> Nove em cada 10 jovens assassinados em Salvador são negros

Dentro do sistema prisional, a maconha tem um valor três vezes maior do que fora dele. Uma mulher foi presa por tentar entrar com os entorpecentes no presídio, sendo acusada de tráfico de drogas.

Os biscoitos foram apreendidos e encaminhados para o Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Goiás (PCGO) para análise.