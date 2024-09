Homem é preso após ameaçar ex-namorada dentro de delegacia

- Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante, por policiais civis da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana dentro do Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, por violência doméstica. O suspeito, ex-namorado da vítima, estava na unidade policial onde a adolescente de 16 anos e sua mãe estavam registrando um boletim de ocorrência contra ele.

De acordo com a delegada Clécia Vasconcelos, responsável pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, o suspeito, em tom ameaçador, se dirigiu à recepção do local, causando grande temor na vítima e sua mãe. Em resposta, os investigadores o prenderam imediatamente e o levaram, junto com as vítimas, para a Deam, onde foi autuado em flagrante.

Leia também:



>> Condenado por tentar matar mulher tem candidatura indeferida na Bahia

>> Com Covid pela 4ª vez, Ana Maria tem estado de saúde atualizado

>> Suspeito de latrocínio em Barra do Choça é preso escondido em Goiás

A adolescente relatou que o agressor a ameaçou de morte após o término do relacionamento e também causou ferimentos à sua mãe. A prisão ocorreu durante a Operação Shamar, uma iniciativa nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltada ao combate ao feminicídio e à violência doméstica e familiar. O suspeito está agora à disposição do Poder Judiciário