Homem é preso com arma e simulacro em tentativa de sequestro na Bahia

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Santo Amaro - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um homem foi preso com uma arma e um simulacro na Praça Benjamim Costa, em Conceição do Jacuípe, por policiais militares da Cipe Leste, na noite deste domingo, 29. Durante o patrulhamento, os militares receberam informações de populares sobre um sequestro em andamento, envolvendo o sequestrador e a vítima em uma motocicleta.

Após buscas pela região, os policiais localizaram dois homens com as mesmas características descritas e realizaram a abordagem. Com um deles, foram encontrados uma pistola calibre 6.35, um simulacro de pistola e R$ 14.020,00 em dinheiro.

Leia também;

>> Novo recorde na entrada de turistas no Brasil

>> Irmã de kid preto levou panetone 'turbinado' para a prisão

>> Jovem tem rosto desfigurado após ser espancado em confraternização

O suspeito confessou que pretendia levar a vítima para Alagoinhas e afirmou que o dinheiro apreendido havia sido roubado na noite anterior, de uma empresa em Feira de Santana. Ele foi encaminhado à Delegacia de Santo Amaro, onde a ocorrência foi registrada.