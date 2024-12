Homem é preso por ato obsceno dentro de ônibus de turismo na Bahia

- Foto: Divulgação / PRF

Na manhã desta terça-feira, 19, por volta das 6h40, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu uma ocorrência de importunação sexual na Unidade Operacional situada no km 502 da BR-101, em Itabuna, no sul da Bahia. O incidente envolveu um ônibus de turismo que realizava a linha Santos (SP) x Aracaju (SE).

De acordo com os relatos, o condutor do veículo, juntamente com outros passageiros, informou aos policiais que um homem teria praticado ato obsceno, especificamente masturbação na presença dos demais ocupantes do ônibus. A denúncia foi feita pelos próprios passageiros, que colaboraram com os agentes da PRF.

Após os depoimentos, o acusado e os denunciantes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Itabuna, onde o caso foi registrado e as providências cabíveis tomadas.

Leia também:

>> Curso gratuito de segurança para motoristas por app é aberto em Salvador

>> Denúncia de racismo gera confusão e agressão física na UFBA

>> Aos 16 anos, nora de Angélica revela conquista e mudança de vida

A PRF, além de atuar em fiscalizações rotineiras nas rodovias, tem investido em campanhas educativas para conscientizar a população sobre crimes como a importunação sexual. A instituição reforça a importância de denunciar qualquer tipo de violência ou ato ilícito, destacando que a colaboração de testemunhas é fundamental para garantir a segurança e a integridade dos cidadãos.