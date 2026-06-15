Homem é preso por realizar eutanásia e deixar cães em situações de maus-tratos

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Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira, 15, em Feira de Santana, sob suspeita de realizar procedimentos de eutanásia em animais sem autorização legal. A ação ocorreu em um imóvel localizado na Rua Senador Quintino, no bairro Brasília, após uma denúncia encaminhada às autoridades.

Segundo a Polícia Civil, equipes da 1ª Delegacia Territorial foram enviadas ao endereço após informações recebidas por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). As denúncias indicavam que o suspeito atuava há anos no local realizando procedimentos em animais, apesar de não possuir habilitação como médico veterinário.

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Moradores da região relataram ter ouvido latidos e gritos de cães vindos do imóvel. Conforme a denúncia, o responsável pelo local teria informado que pretendia realizar a eutanásia de três cachorros durante a tarde.

Animais resgatados

Durante a inspeção, os policiais encontraram:

12 cães mantidos em condições consideradas inadequadas;

os animais estavam presos por correntes curtas e não tinham acesso a água ou alimentação;

além disso, um cachorro foi encontrado morto dentro da propriedade.

A operação contou com o acompanhamento da presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB, que presenciou os procedimentos realizados pelas equipes policiais.

Investigação

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no imóvel e investigar as circunstâncias da morte do animal encontrado no local. O suspeito foi encaminhado ao Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde permanece à disposição das autoridades.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam. Testemunhas deverão prestar depoimento, enquanto documentos e demais evidências serão analisados para esclarecer as atividades desenvolvidas no imóvel e apurar possíveis crimes relacionados ao tratamento dos animais.